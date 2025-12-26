我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍「龍之子」徐若熙今（26）日正式加盟日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊，於台北舉辦加盟記者會，軟銀隊CBO城島健司、GM三笠衫彥親自出席。球團會長王貞治以文字訊息勉勵、祝福徐若熙加盟。不過對於加盟合約細節，軟銀隊並未公開，在媒體提問環節，面對記者提問，軟銀隊「保密到家」，GM三笠杉彥僅回應雙方簽下3年合約。今日記者會上，除了邀請龍隊、軟銀隊高層出席，還揭曉徐若熙將穿上軟銀隊王牌「18號」球衣，但過程中並未公布徐若熙的加盟條件、合約架構細節。在記者會尾聲，現場開放媒體提問，台灣媒體針對徐若熙整體合約做出詢問，軟銀隊GM三笠杉彥僅表示，能說的就是雙方簽下3年合約，其他無法透露過多內容。據了解，軟銀隊與徐若熙簽下3年破千萬美金的大約，其中簽約金100萬美金，付給龍隊的入札金200萬美金，年薪推估300萬美元（約9400萬新台幣），若加上激勵獎金總值接近1500萬美金（約4.7億新台幣），成為中職旅外球員史上最高薪。CBO城島健司表示，徐若熙是軟銀隊今年最棒的聖誕禮物，球隊計畫徐若熙赴日首年逐步適應環境，對於明年初的經典賽，若徐若熙入選中華隊，球團也不會阻擋參賽。GM三笠則說，軟銀的目標是「世界一」，很開心徐若熙在美、日多支隊伍中選擇了軟銀隊，「為了站上這個目標，要從世界找好手，謝謝若熙跟著我們的目標前進。」