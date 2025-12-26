我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍「龍之子」徐若熙今（26）日正式加盟日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊，繼去年的北海道日本火腿鬥士隊的古林睿煬後，第2位中職旅外投手。味全龍總教練葉君璋認為，中職投手有辦法旅外，自然會吸引高中生加入，「我們不想讓他去就沒有人想進來，但是越多人出去就會越多人進來。」中職會長蔡其昌在記者會上表示，透過古林睿煬、徐若熙以及林安可的成功案例，證明高中球員畢業後不一定要急著旅外，可以先進中職磨練，累積經驗、能力再挑戰海外舞台。對此，龍隊總教練葉君璋認同蔡其昌的說法，「他們出去（旅外）反而會讓更多人進來（加入中職），我們不想讓他去就沒有人想進來，但是越多人出去就會越多人進來。我覺得思維要改變，不要怕他們出去，他們出去的機會越多，就越多球員想進來。」從徐若熙高中畢業入隊，龍隊就非常刻意保護，尤其是動過右肘骨刺清除手術以及右肘韌帶重建手術之後，龍隊給予嚴苛的使用方式。葉總坦言這是一個「挑戰」，「我們當時就希望送徐若熙出去，所以我們可以這樣做（保護），才不會被閒言閒語。」葉總直言，若球隊對徐若熙未來沒有規劃，大可為了贏球持續讓徐若熙出賽投球，「所以球隊本身要有這個條件，不只要贏球，還要考慮怎麼樣的球員適合送出去（旅外）。」葉總說，自己其實很怕把徐若熙留在台灣，「老實講，擔心把他留著，如果他有更好的能力，當然讓他去更好的層級比賽。」徐若熙離開後，龍隊將進入「後龍之子時代」，對此，葉總並不擔心，「有人離開，真的就會有人出來，我覺得環境就是這樣，總是會有人因為若熙的離開也會變得更強，得到更多的機會。」他指出，龍隊今年不少投手遇到傷痛問題，若明年球季傷癒歸隊，戰力上還算是充足。