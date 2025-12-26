我是廣告 請繼續往下閱讀

▲味全龍創辦人魏應充出席徐若熙加盟軟銀鷹記者會，他表示，徐若熙赴日「非買賣」，盼未來能培養更多「龍之子」。（圖／記者葉政勳攝,2025.12.26）

味全龍「龍之子」徐若熙今（26）日正式加盟日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊，記者會現場破百位媒體參加，現場相當熱鬧，龍隊、軟銀隊多位高層親自出席。龍隊創辦人魏應充直言，徐若熙加盟軟銀隊並非「買賣」，而是圓了龍隊回歸中職的「初心」，魏應充相當感謝軟銀隊給徐若熙站上亞洲最高殿堂的機會，並期待未來透過雙邊戰略合作，能夠培養出更多「龍之子」。徐若熙加盟軟銀記者會今日在台北舉辦，現場湧入破百位記者出席。此外，軟銀隊與味全龍高層也都盛裝參與，軟銀隊首席棒球主管（CBO）城島健司領軍，隨行GM三笠杉彥、國際部長松本裕一及廣報室長池田優介。台灣方面，中職會長蔡其昌、秘書長楊清瓏，以及龍隊創辦人魏應充、領隊丁仲緯、總教練葉君璋均到場見證。徐若熙的母校平鎮高中張滄彬老師、許唐敏校長，棒球隊總教練吳柏宏與投手教練羅健銘也受邀出席。魏應充致詞時表示，徐若熙下一站今日終於塵埃落定，他說龍隊相當「感恩」軟銀隊，他提出2個原因，「第1個是軟銀隊願意讓徐若熙在亞洲棒球殿堂，能夠更上一層樓；第2個是當初與軟銀隊的合作，我們跟團隊說，『不是做買賣』，因為他是希望的工程，希望能夠跟軟銀隊簽訂戰略合作。」魏應充說，龍隊2019年復出的初心，團隊希望能夠推動台灣職業棒球生態圈，「今天若熙的記者會，代表經過6年的時間，圓了我們初心。」魏應充表示，希望未來透過與軟銀隊的戰略合作，盼能培養更多徐若熙，讓台灣球員能夠站上世界舞台。軟銀隊GM三笠杉彥表示，真的非常開心徐若熙在美國、日本等複數支球隊中選擇軟銀隊。他指出，軟銀隊的目標一直以來就是「世界第一」，「從王貞治會長擔任一軍監督開始，想打造擊敗大聯盟的球隊，這是球隊從一開始的口號。」三笠進一步表示，「為了站上這個目標，要從世界找好手，謝謝若熙跟著我們的目標前進。」三笠說，軟銀近年來球迷、營業額都是各球隊前段，「藉由若熙的加入，希望未來跟味全有更多合作機會，增加觀看球迷，邀請大家多來福岡看若熙比賽。」三笠喊話，「我們希望建構台灣與日本的橋樑。」