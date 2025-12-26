我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍「龍之子」徐若熙今（26）日正式加盟日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊，於台北舉辦加盟記者會，軟銀隊球星上澤直之、柳田悠岐錄製影片歡迎「龍之子」，王貞治會長也透過文字勉勵徐若熙赴日。龍隊隊長吉力吉撈・鞏冠、中信兄弟投手教練王建民則是展現幽默感，炒熱現場氣氛，王建民說，「聽到你確定去日本的消息，很替你開心，也讓我們兄弟鬆了一口氣，因為少了一位很強的投手。明年2月底與軟銀的交流賽，回來記得穿中華隊球衣喔！」軟銀隊投打代表球星上澤直之、柳田悠岐也錄製歡迎影片，上澤表示，「歡迎徐若熙來軟銀，我跟你一樣身為先發投手，期待與你一起登板投球，也希望有很多交流、對話，我一起努力加油！」柳田則說，「聽說你是台灣實力最好的右投，無論實力、人氣非常高。我們軟銀隊友非常優秀、球迷也很熱情，我相信你會喜歡這座城市，一起為『日本一』奮鬥，期待看到你。」吉力吉撈・鞏冠以球員工會、味全龍隊長身份祝賀徐若熙赴日發展，「感謝中職聯盟有完善制度，讓選手有挑戰旅外機會。」不過吉力吉撈不改幽默本性，替加盟儀式暖場，「接下來我會繼續努力加油，希望在座的軟銀隊長官，持續關注『我的表現』。」徐若熙看到當下也笑出來。最後壓軸登場的是中信兄弟、經典賽中華隊投手教練王建民，省話一哥一開口又讓徐若熙笑出來，「聽到你確定去日本的消息，很替你開心，也讓我們兄弟鬆了一口氣，因為少了一位很強的投手。明年2月底與軟銀的交流賽，回來記得穿中華隊球衣喔！」軟銀會長王貞治透過文字傳達對徐若熙的勉勵，「聽聞徐若熙選手決定明年加入軟銀隊，我們感到非常高興。徐投手在台灣的傑出表現是有目共睹、備受肯定的。期待他能以鷹隊一員的身份，毫無保留展現實力，成為投手陣中的重要支柱。」王貞治表示，軟銀隊的口號是「邁向世界第一」，也希望徐若熙能在日職舞台為了自身的成長盡情發揮所長，「今年鷹隊已經奪得日本一的榮耀，但明年的戰鬥早已開始。徐投手已是鷹隊的一員，為了能在明年一同慶祝日本一連霸，請在休賽季做好萬全的心理準備，期待與您見面的那一天。」