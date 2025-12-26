我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍「龍之子」徐若熙今（26）日正式加盟日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊，老東家龍隊總教練葉君璋今日也盛裝出席記者會，談到子弟兵確定赴日發展，他表示無條件支持徐若熙的選擇。葉總認為，旅日、赴美沒有絕對的答案，現階段徐若熙按部就班進步，繼續朝天花板發展，有朝一日還是有旅美的機會，被問到徐若熙天花板有多高，葉總不改幽默個性，「台北101有看過嗎？」葉君璋今日穿上西裝，打上紅色領帶，出席子弟兵加盟軟銀隊的記者會。會後接受採訪，葉總指出，軟銀無論是軟、硬體，都是亞洲最強的球隊，「我相信他們一定有自己一套的想法。整個（談加盟）過程中，他們細節問得蠻清楚的，經過2、3次的交流後，大概了解若熙這樣的球員，就看之後還有沒有需要我們的地方，讓軟銀了解更多。」葉總表示，最終選擇軟銀隊，關鍵是球員個人的想法，「我們一直以來就是保持一個心態，他想去哪隊，我們就支持他，既然他選擇了軟銀，我們就是無條件。」對於徐若熙決定赴日而非旅美，葉總直言沒有所謂的好或不好，「其實就是看結果，還有他自己比較安心。我覺得對球員來講，不是說你去日本比較好，還是說去美國比較好，有可能他需要一個比較踏實的感覺。」葉總透露，大概半年前就聽過徐若熙的答案，就是想去軟銀隊發展，「他當然不是說哪裡好，只是他心裡有個答案。 有一天聊天時突然講這件事。」葉總直言，徐若熙對自己的了解，比外界認為的更多，「他知道自己還沒完整，先去日本之後會更完整，再去美國。」葉總點出，徐若熙若此時赴美，或許會很茫然，「因為全世界最強的球員都是在美國，如果你不是很篤定，可能會在小聯盟，要待要多久，那又是另外一件事情。」葉總直言，徐若熙目前按部就班的走，不會讓自己鬆懈下來，「去日本、美國的目標，我覺得他有考慮到自己的個性。」在記者會上，軟銀隊CBO城島健司表示，徐若熙是位很棒的投手，但站在球團觀點，還不到頂點，究竟徐若熙的天花板到哪？葉總開玩笑表示，「台北101有看過嗎？」葉總直言，「 其實不只軟銀，不管是接觸過的球隊，基本上都覺得徐若熙還有（成長）空間。」葉總說，徐若熙年初在經典賽資格賽受傷後，有影響到身體訓練，間接導致球季狀況時好時壞，「當然他已經有經驗可以維持在一定的水準，不過他應該不滿意今年的表現。那就是人家看到他可以更好的樣子。」葉總指出，2023年亞錦賽是徐若熙狀況最好的時候，「成熟選手應該隨時保持在那樣的狀態，今年身體能力不足又要持續比賽，就會時好時壞。」