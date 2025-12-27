我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若熙目前為「補充役」資格，他日前曾表示，若收到國家隊徵召打經典賽，絕對是高意願參賽。（圖／記者葉政勳攝 , 2025.02.23）

味全龍「龍之子」徐若熙昨（26）日正式加盟日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊，在加盟記者會上，軟銀隊並未公布與徐若熙的合約架構，GM三笠杉彥僅回應雙方簽下3年合約。因此，整場記者會除了徐若熙確定披上象徵王牌的「18號」球衣外，並無過多亮點。不過加盟的主線外，軟銀隊願意放行徐若熙去打2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）成為另一個新聞點。昨日的記者會，除了徐若熙加盟一案，「經典賽」議題意外成為焦點。中職會長蔡其昌昨日率先致詞，除了祝福徐若熙成功旅外，還特別提及徐若熙在經典賽資格賽的小故事。蔡其昌說，唯一看到徐若熙沒有笑容的比賽，就是資格賽，「首戰先發投手是若熙，後來因為腿部不適，醫療團隊跟教練團都認為他不能有一點差池，基於保護選手，所以臨陣換將，但他內心非常不開心。」蔡其昌表示，徐若熙認為當時的腿部傷勢不是大問題，「他覺得這點傷不算什麼，他有決心、毅力為國家出戰，有信心拿下首戰勝利，我當時安慰他還年輕，路還很長。」中華隊投手教練王建民也錄製影片祝賀徐若熙旅外，不過王建民在尾聲表示，「明年2月底與軟銀的交流賽，回來記得穿上中華隊的球衣喔！」軟銀CBO城島健司在記者會上談到對徐若熙未來規劃時，明確說到會讓徐若熙在經典賽後逐漸適應日職環境，此話暗示將放行徐若熙打經典賽。在後續的媒體提問，城島說，若徐若熙入選中華隊，軟銀隊不會阻擋，「這是光榮的事情，基本上球團不會阻礙，會讓他去參賽。」在城島掛保證後，徐若熙明年披上中華隊戰袍的可能性大幅增加，成為加盟記者會之外的最大好消息。徐若熙高機率出征經典賽一事，除了台灣媒體關心，日本媒體也觀察到此議題。一位專跑太平洋聯盟的資深記者透露，該名記者指出，軟銀隊充分瞭解到徐若熙目前是「補充役」的身份，因此在這個前提下，願意全面支援選手參賽。