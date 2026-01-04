我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳卓林（左）和同性伴侶Andi（右）曾在加拿大度過拮据的日子，那時她公開認了是成龍的女兒，希望外界能伸出援手。（圖／摘自 IG@am730hk）

▲成龍女兒吳卓林被發現在旺角擺攤賣自己手繪的T恤，自力更生。（圖／翻攝自微博＠陽光八卦君）

71歲的華人巨星成龍，近日坦言過去對兒子房祖名太嚴厲，導致過去一年還能通一次電話，現在都沒有。他對於非婚生的女兒「小龍女」吳卓林也似乎從過去的不聞不問到疑似破冰。吳卓林在最近一次的直播中，被問到是否和爸爸和解，回答：「他最近經常看我做的海報。」首度提到和成龍的互動，也有傳成龍暗中透過中間人，多次為她提供經濟援助，親子間的關係慢慢趨向和緩。吳卓林是成龍與前亞姐吳綺莉的非婚生女，當初成龍承認此事時一句「犯了全天下男人都會犯的錯」，使他在許多觀眾面前形象破滅，他和吳卓林始終保持距離、形同陌路。吳卓林在8年前因為生活拮据、需要向外界求援，才公開承認爸爸就是成龍，彼此還是沒有相處，直到最近吳卓林在直播中提到成龍，還透露兩人之間並非全無互動，各方才覺得父女之間應已逐漸破冰。根據香港媒體報導，18歲出櫃、和年長12歲加拿大女性Andi結婚的吳卓林，曾在當地的日子有過一段潦倒的生活，最近似乎已逐漸步入正軌，有傳她在香港的設計公司擔任助理，月薪約2萬港元，同時也在旺角擺攤賣自己手繪的T恤。儘管吳卓林的生活談不上富裕，卻看得出她正靠著自己的努力在維持自己的生計，也許因而讓成龍改變態度，並願意伸出援手幫忙。傳聞指成龍團隊將一部片子在北美的宣傳、發行設計交給她的工作室，雙方也有簽約，按照市場行情來收費。吳卓林在直播中透露，目前的收入足夠付房租，還能存下錢買顏料。但最重要的，她和爸爸之間，是否真的澈底和解？吳卓林的態度仍不置可否。有網友在她直播時問她，是否已經原諒爸爸，她並沒有正面回答，不過成龍願意拉吳卓林一把，彼此間的關係應該不像過去那麼糟糕，或者未來會有相處的可能。