▲鏡電視發出聲明表示尊重，並暫停節目，一切以主持人阿扁前總統考量為主。（圖／鏡新聞臉書）

前總統陳水扁於《鏡新聞》YouTube頻道開設新節目《總統鏡來講》，原本於今（4）日上午10時首播，沒想到播出前卻突然喊卡，表示因「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。鏡新聞今在臉書上發布聲明，內文提到突聞阿扁前總統原定今（4）日首播之《總統鏡來講》節目，「因卓院長下令，阿扁不來了」，鏡電視表示尊重，將暫停今日上午原定播出之節目，一切以主持人阿扁前總統考量為主。陳水扁日前預告將帶來新節目《總統鏡來講》，介紹文中提到這是史上唯一由卸任元首親自主持的節目，規格與高度前所未見，陳水扁將以總統視角，透過一對一深度訪談，直擊政治領袖的決策核心。由於陳水扁目前仍處於保外就醫期間，擔任節目主持人引發爭議，今早他發文表示，雖然NCC放行《鏡新聞》線上播出，但矯正署林署長與他電話證實，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，因此陳水扁也向期待他主持節目的朋友道歉，直說：「抱歉讓大家失望了。」