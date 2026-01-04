侯明昊、古力娜扎領銜主演的古裝權謀愛情劇《玉茗茶骨》開播後話題不斷，劇情融合女尊雄競結構與密集反轉節奏，迅速引爆討論。其中，侯明昊飾演的角色因「男版魏瓔珞」式的能屈能伸與反差人設，被觀眾視為全劇最大亮點。而古力娜扎在親密戲中脫衣服速度之快，還提議加戲，讓導演都喊，「妳也太主動了吧！」

《玉茗茶骨》劇情　侯明昊捲殺妻案

由《延禧攻略》總製作人于正所推出的另一力作《玉茗茶骨》，以茶道、宅鬥與探案為主軸，融合復仇、家產爭奪與情感拉扯，整體節奏明快，爽感密集。其中最受矚目的亮點，莫過於侯明昊飾演的男主角「陸江來」，他本是前途無量的年輕狀元，卻因追查案件被捲入一樁殺妻舊案，遭人設局陷害，瞬間從官場新星淪為被追殺的對象。

就在命懸一線之際，他被茶王之女、榮府繼承人「榮善寶」（古力娜扎 飾）所救，但卻因失憶被迫留在榮府，從狀元郎淪為馬夫，踏入暗流湧動的家族權鬥。

侯明昊甜蜜告白　古力娜扎主動「非禮」

《玉茗茶骨》裡，侯明昊跟古力娜扎的關係並非單純甜寵，而是從互相利用、彼此試探，到一次次對峙後逐漸動心。進入第10集後，劇情也迎來另一波高潮，選婿儀式上，古力娜扎原本準備選擇侯明昊，卻在關鍵時刻被握有榮家把柄的「楊鼎臣」（劉擎 飾）逼停，面對家業與未知威脅，她無奈選擇楊鼎臣為婿。

無法接受的侯明昊帶著古力娜扎外出乘船，並堅定地吐露自己的對她的情感，說出，「我不願與妳為友，大小姐我想娶妳為妻。」古力娜扎前往侯明昊房間，提出過夜要求，主動拉起他的手同床共枕並獻上深情一吻，侯明昊羞澀反問，「小姐說要同我做的夫妻是做一夜？做一月？還是做一世的？」把兩人的情感張力推至高點。

這場同床親密戲連導演都邊拍邊害羞，侯明昊全程嘴角壓不住，古力娜扎則笑說：「要來非禮你了！」隨後在床上躺好的她還加碼提議要自己把鞋子踢掉，讓導演忍不住笑說：「妳也太主動了吧！」

古力娜扎當女主角壓力大　一看到于正趕快背台詞

女主角古力娜扎則是冷靜清醒的事業型大女主，她不只是名門千金，更是撐起家族與茶業的核心人物，行事果決，把婚姻視為權力與資源配置的一環。家族公開替她招贅，7位男性角色彼此角力、心機算盡，選婿修羅場也使整體的劇情起伏更加鮮明。

古力娜扎透露她剛開始摸索角色時壓力很大，但于正會不時傳訊息告訴她哪些地方表現得好，不斷鼓勵她，讓她逐漸建立自信。她也坦言因為角色台詞真的非常多，每次看到于正發來的拍攝精彩片段後，她第一個念頭常是「得趕快再背台詞了」。

她能把一段長達3頁的台詞，一字不漏地一次完整說出來，讓同劇演員大為讚嘆，侯明昊也作證表示，早上妝髮時常聽到娜扎不停背台詞，趙昭儀更笑稱大家要多「鼓勵娜扎」，畢竟能撐住這種高強度台詞量實屬不易。

談到對手戲互動，娜扎透露自己對侯明昊的第一印象是英俊瀟灑，她也分享劇裡宅鬥暗潮洶湧，但戲外幾位女演員感情很好，尤其她和趙昭儀一起錄過節目，彼此早已熟悉，因此拍攝女生群戲時氛圍特別快樂。

