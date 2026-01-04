侯明昊、古力娜扎領銜主演的古裝權謀愛情劇《玉茗茶骨》
開播後話題不斷，劇情融合女尊雄競結構與密集反轉節奏， 迅速引爆討論。其中，侯明昊飾演的角色因「男版魏瓔珞」 式的能屈能伸與反差人設，被觀眾視為全劇最大亮點。而古力娜扎在親密戲中脫衣服速度之快，還提議加戲，讓導演都喊，「妳也太主動了吧！」
《玉茗茶骨》劇情 侯明昊捲殺妻案
由《延禧攻略》總製作人于正所推出的另一力作《玉茗茶骨》，
以茶道、宅鬥與探案為主軸，融合復仇、家產爭奪與情感拉扯， 整體節奏明快，爽感密集。其中最受矚目的亮點， 莫過於侯明昊飾演的男主角「陸江來」， 他本是前途無量的年輕狀元，卻因追查案件被捲入一樁殺妻舊案， 遭人設局陷害，瞬間從官場新星淪為被追殺的對象。
就在命懸一線之際，他被茶王之女、榮府繼承人「榮善寶」（
古力娜扎 飾）所救，但卻因失憶被迫留在榮府，從狀元郎淪為馬夫， 踏入暗流湧動的家族權鬥。
侯明昊甜蜜告白 古力娜扎主動「非禮」
《玉茗茶骨》裡，侯明昊跟古力娜扎的關係並非單純甜寵，
而是從互相利用、彼此試探，到一次次對峙後逐漸動心。進入第10 集後，劇情也迎來另一波高潮，選婿儀式上，古力娜扎原本準備選擇侯明昊，卻在關鍵時刻被握有榮家把柄的「 楊鼎臣」（劉擎 飾）逼停，面對家業與未知威脅，她無奈選擇楊鼎臣為婿。
無法接受的侯明昊帶著古力娜扎外出乘船，並堅定地吐露自己的對她的情
感，說出，「我不願與妳為友，大小姐我想娶妳為妻。」古力娜扎前往侯明昊房間，提出過夜要求， 主動拉起他的手同床共枕並獻上深情一吻，侯明昊羞澀反問，「 小姐說要同我做的夫妻是做一夜？做一月？還是做一世的？」 把兩人的情感張力推至高點。
這場同床親密戲連導演都邊拍邊害羞，侯明昊全程嘴角壓不住，
古力娜扎則笑說：「要來非禮你了！」 隨後在床上躺好的她還加碼提議要自己把鞋子踢掉， 讓導演忍不住笑說：「妳也太主動了吧！」
古力娜扎當女主角壓力大 一看到于正趕快背台詞
女主角古力娜扎則是冷靜清醒的事業型大女主，她不只是名門千金，
更是撐起家族與茶業的核心人物，行事果決， 把婚姻視為權力與資源配置的一環。家族公開替她招贅，7位男性角 色彼此角力、心機算盡，選婿修羅場也使整體的劇情起伏更加鮮明。
古力娜扎透露她剛開始摸索角色時壓力很大，
但于正會不時傳訊息告訴她哪些地方表現得好，不斷鼓勵她， 讓她逐漸建立自信。她也坦言因為角色台詞真的非常多， 每次看到于正發來的拍攝精彩片段後，她第一個念頭常是「 得趕快再背台詞了」。
她能把一段長達3頁的台詞，一字不漏地一次完整說出來，
讓同劇演員大為讚嘆，侯明昊也作證表示， 早上妝髮時常聽到娜扎不停背台詞，趙昭儀更笑稱大家要多「 鼓勵娜扎」，畢竟能撐住這種高強度台詞量實屬不易。
談到對手戲互動，娜扎透露自己對侯明昊的第一印象是英俊瀟灑，
她也分享劇裡宅鬥暗潮洶湧，但戲外幾位女演員感情很好， 尤其她和趙昭儀一起錄過節目，彼此早已熟悉， 因此拍攝女生群戲時氛圍特別快樂。
