前總統陳水扁日前證實於《鏡新聞》YouTube頻道開設新節目《總統鏡來講》，並於今（4）日上午10時首播，未料上午卻臨時在社群平台表示，矯正署在電話中與陳水扁證實，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，期待他主持節目的朋友，「抱歉讓大家失望了」；對此，兒子陳致中替父親抱不平，表示對於「恫嚇不能播」的理由看不懂也想不通。陳水扁日前預告將在《鏡新聞》YouTube頻道開設新節目《總統鏡來講》，並於頻道播出節目預告，節目簡介也說明，這是史上唯一由卸任元首親自主持，規格與高度前所未見，陳水扁將以總統視角，透過一對一深度訪談，直擊政治領袖的決策核心，將在今日上午10時播出。未料陳水扁上午於社群平台表示，原定本日首播的《總統鏡來講》，雖然NCC放行《鏡新聞》線上播出，矯正署在電話中證實，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，期待他主持節目的朋友，「抱歉讓大家失望了」。對此，陳水扁兒子陳致中發聲回應，「總統鏡來講」跟過去主持5年的「有夢上水」性質上都是屬於一對一的人物訪談型態，調性很正面、理性、健康，也一樣透過網路YouTube播出，不解為何有夢上水沒有任何問題，這次新節目卻被阻擋，「我個人是看不懂也想不通恫嚇不能播的理由是什麼？我還是希望可以順利播出」。