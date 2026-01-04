嶄新的2026年已經到來，迎接全新的開始，許多公司也準備舉辦尾牙活動，這也代表上班族最期待的年終獎金準備發放。不過，2026年的農曆春節是在2月中旬才報到，因此今年許多公司發放年終獎金的時間也有所異動。對此，《NOWNEWS今日新聞》也整理出年終獎金最快開始發放的時間點，軍公教年終獎金發放時間則是2月6日。此外，領到手的年終獎金，若超過了88,501元金額，也將被課5%預扣所得稅哦！
年終獎金代表著員工過去一年以來的各種辛勞，轉化成最實際的新台幣入袋，歷經的種種辛酸苦澀都化為甘美的果實，一般來說台灣企業的年終獎金，多半都會在農曆春節到來當月的發薪日伴隨發放，但也有部分企業、軍公教等有不同的規定。
🧧2026年終獎金發放時間一次看
按照慣例，各大公司的年終獎金通常都會在農曆過年前發放，讓員工好過年，2026年農曆春節9天連假將從2月14日（六）開始放，2月15日（日）則是小年夜，這天會補假到2月20日，因此農曆春節假期將從2月14日一直放到2月22日。
因此，2026年1月底就會有許多公司開始舉辦尾牙，而主流的年終獎金也有幾種發放時間點：
一、隨發薪日發放（5日、10日、25日）。
二、發薪日隔週發放
三、尾牙活動當天發放
四、軍公教年終獎金發放時間為2026年2月6日，一次發給。（春節假期前10天，基本1.5 個月薪俸，公務人員個人考績獎金 0.5 至 1 個月不等），軍職人員部分，得由國防部視實際需要另訂發給日期。
五、年後才發放（極為少數！）
💰年終獎金要扣稅嗎？
所得稅： 據《所得稅法》第14條規定，年終獎金屬於員工在職務與工作所獲得之薪資。從113年度（2024年）開始，非固定薪資金額若超過88,501元，公司就必須按全額預扣5% 作為所得稅款。
舉例來說： 小陳在2月初吃完尾牙後，看到年終獎金入帳的消息，卻發現原本說好的2個月年終獎金（薪水4.5萬元 x 2 = 9萬元），戶頭卻只進帳了8萬5500元。這其實是因為獎金總額超過標準，公司已經預先扣除了4500元的所得稅款囉！
二代健保補充保費： 若全年度累積獎金超過「投保金額的4倍」，超過的部分需扣取 2.11% 的補充保費。
舉例來說： 小陳月薪為4.5萬元，如果領到9萬元獎金，因僅為「投保金額的2倍」，則無需扣取補充保費。
但若小陳工作表現優異，領到了5個月的年終獎金（總額22萬5千元），到手金額則不會是全額。公司會幫忙預扣所得稅5%（11,250元），以及針對超過4倍投保金額的部分（4.5萬 x 4 = 18萬，超出的4.5萬元）扣取2.11% 的二代健保補充保費（約950元）。最終，小陳戶頭實際入帳金額為21萬2800元。
公司沒發年終獎金怎麼辦
事實上，在台灣現行的勞基法條文中，針對年終獎金是否發放並無強制性，沒有任何法規有明文規定雇主要給年終獎金，因此多數情況下，公司沒給年終不涉違法。
但也有著例外，若是上班族在面試時，公司方有口頭約定或勞動契約內有說會給予年終獎金或分紅，則可以依照這個約定要求雇主給予年終獎金，若雇主反悔不願發放，勞方可以向地方勞工局申請協調，維護自己的權利。
資料來源：行政院人事行政總處、法律人
