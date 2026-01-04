我是廣告 請繼續往下閱讀

前總統陳水扁日前證實於《鏡新聞》YouTube頻道開設新節目《總統鏡來講》，並於今（4）日上午10時首播，未料上午卻臨時在社群平台表示，矯正署在電話中與陳水扁證實，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，期待他主持節目的朋友，「抱歉讓大家失望了」；對此，前民眾黨主席柯文哲直言，「」。陳水扁日前預告將在《鏡新聞》YouTube頻道開設新節目《總統鏡來講》，原訂今日上午10時播出，未料陳水扁上午於社群平台表示，雖然NCC放行《鏡新聞》線上播出，但矯正署在電話中證實，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，抱歉讓大家失望了。對此，柯文哲上午接受媒體聯訪表示，他以前是阿扁的醫生，他曉得對方的健康狀況，但在阿扁總統的交保事件，可看出為什麼台灣人民不會相信法律。柯文哲直言，交保就交保，要特赦就特赦，就弄清楚講明白，從前總統蔡英文不處理，到現在賴清德總統也不處理，「你又不給他特赦，然後每天這樣讓他趴趴走，這不是辦法啦！」柯文哲痛批，這就是為什麼台灣司法不會被人民相信，也不會被人民尊敬，陳水扁總統的交保事件就是例子，法律搞清楚，行就行、不行就不行，「你就講清楚！就這樣」。