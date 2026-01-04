我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）3日對委內瑞拉發動突擊，逮獲被美通緝的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判，馬杜洛抵達紐約後被上銬畫面全曝光，白宮以及川普稍早也釋出一段影片，是馬杜洛在去年8月對川普叫囂有種來抓他的談話，如今一語成讖。根據美聯社與ABC等美媒報導，馬杜洛及妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），被採取軍事行動期間被捕，被抓上美國海軍在加勒比海的兩棲突擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）上，後搭乘飛機降落紐約州橘郡的斯圖爾特機場，並在緝毒局人員的陪同下乘坐直升機前往紐約市。事實上，馬杜洛在川普第一任期即將結束時，就已被紐約、華府與佛羅里達州聯邦檢察官以毒品恐怖主義陰謀、貪污、運毒等罪名起訴，除了馬杜洛之外，還包含委內瑞拉10多名官員。川普在2025年重返白宮後，於去年提高馬杜洛的懸賞金至5000萬美元（約新台幣15.69億元）；對於此事，馬杜洛曾在去年8月透過公開談話叫囂，當時他在鏡頭前嗆聲，「來抓我啊！我會在米拉弗洛雷斯宮（Ｍiraflores Palace，委內瑞拉總統官邸）等你。膽小鬼們，別讓老子等太久」。確實沒等太久，在不到半年的時間，川普就將馬杜洛押回美國，川普也在自家社群平台Truth Social釋出這段馬杜洛叫囂的畫面，後放上一張美國國鳥白頭海鵰虎視眈眈的形象，加上美國轟炸委內瑞拉片段，並附帶一段極為振奮的背景音樂。白宮也在官方X平台和IG放上了類似的迷因影片吐槽，且用了一段國務卿盧比歐(Marco Rubio)的談話段落諷刺，「如果你不懂，那你現在該懂了」；並提到馬杜洛曾有機會反悔，但他錯失了良機。