冬天低溫不僅體感不舒服，對機車來說也是一大考驗，許多騎士冬季常有「機車發不動」的困擾，車行師傅表示，大部分原因是「低溫導致電瓶內的化學物質活性降低」，因此平常除了定期到機車行追蹤電瓶壽命外，建議更換為「鋰鐵電池」，不僅充分解決發不動的問題，還可以讓機車更省油。
傳統機車都用鉛酸電池 低溫容易導致電流不夠
台中光葳機車工坊店長杯偷在IG透過影片指出，一般傳統機車的電瓶，是由鉛製電極與硫酸溶液組成的「鉛酸電池」供電，天氣冷的時候，「鉛酸電池」內的化學反應活性大幅降低，溫度太低造成瞬間啟動電流不夠，引擎自然無法發動。
機車發不動怎麼解？化油車、噴射車一次解答
新莊區經營20年機車行的陳師傅向《NOWNEWS》記者分享，很多人直覺以為機車發不動是「電瓶出問題」，但特別是在冬季，可能只是因為低溫讓點或系統有點「秀逗」。
以「化油車」來說，當下應該先嘗試把鑰匙轉到「發動」位置，接著「不按發動器催油門幾次」，讓化油器強制進油，最後再按剎車與發動鈕嘗試能否上路，通常都能重新啟動機車，省去一筆更換費用。
至於現在常見的「噴射型機車」，陳師傅則強調，並沒有百分之百有效的應急方法，只能嘗試多按幾次發動鈕，如果真的無法啟動機車，還是要牽到機車行做通盤檢查。
機車換「鋰鐵電池」較省油 平常保養不能少
陳師傅提及，若經過檢查後，機車發不動的原因出在電瓶，民眾確實可以嘗試更換「鋰鐵電池」，相較於鉛酸電池，鋰鐵電池的化學組成較穩定、自放電率低、能量密度高，面對溫度的變化適應性良好，除了更能穩定提供電力外，重量較輕也能達到省油的效果。
臺灣網路科教館也曾說明，鉛酸電池目前雖然仍是工業產品及汽機車啟動的主要電源，但鋰鐵電池高容量密度、長壽命、大電流充放電及高安全性的優勢，未來將逐漸取代且汙染性較高的傳統鉛酸電池。
陳師傅提醒，鉛酸電池的使用壽命約為1至1.5年，鋰鐵電池則是3至5年，但無論使用何種哪種，電池壽命還是取決「騎機車的頻率」和「平常落實保養」。
🟡定期至車行檢測電池容量，每半年至1年即可。
🟡停放機車時記得拔鑰匙、關閉電源。
🟡機車避免長期未發動、騎乘。
🟡避免機車長期行駛短程距離。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台中光葳機車工坊店長杯偷在IG透過影片指出，一般傳統機車的電瓶，是由鉛製電極與硫酸溶液組成的「鉛酸電池」供電，天氣冷的時候，「鉛酸電池」內的化學反應活性大幅降低，溫度太低造成瞬間啟動電流不夠，引擎自然無法發動。
機車發不動怎麼解？化油車、噴射車一次解答
新莊區經營20年機車行的陳師傅向《NOWNEWS》記者分享，很多人直覺以為機車發不動是「電瓶出問題」，但特別是在冬季，可能只是因為低溫讓點或系統有點「秀逗」。
以「化油車」來說，當下應該先嘗試把鑰匙轉到「發動」位置，接著「不按發動器催油門幾次」，讓化油器強制進油，最後再按剎車與發動鈕嘗試能否上路，通常都能重新啟動機車，省去一筆更換費用。
至於現在常見的「噴射型機車」，陳師傅則強調，並沒有百分之百有效的應急方法，只能嘗試多按幾次發動鈕，如果真的無法啟動機車，還是要牽到機車行做通盤檢查。
陳師傅提及，若經過檢查後，機車發不動的原因出在電瓶，民眾確實可以嘗試更換「鋰鐵電池」，相較於鉛酸電池，鋰鐵電池的化學組成較穩定、自放電率低、能量密度高，面對溫度的變化適應性良好，除了更能穩定提供電力外，重量較輕也能達到省油的效果。
臺灣網路科教館也曾說明，鉛酸電池目前雖然仍是工業產品及汽機車啟動的主要電源，但鋰鐵電池高容量密度、長壽命、大電流充放電及高安全性的優勢，未來將逐漸取代且汙染性較高的傳統鉛酸電池。
陳師傅提醒，鉛酸電池的使用壽命約為1至1.5年，鋰鐵電池則是3至5年，但無論使用何種哪種，電池壽命還是取決「騎機車的頻率」和「平常落實保養」。
🟡定期至車行檢測電池容量，每半年至1年即可。
🟡停放機車時記得拔鑰匙、關閉電源。
🟡機車避免長期未發動、騎乘。
🟡避免機車長期行駛短程距離。