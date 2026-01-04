我是廣告 請繼續往下閱讀

▲首次在沙灘上欣賞大型且完整的跨界演出，風聲、浪聲和音樂交織在一起，整個人好像被包在演出裡，非常震撼。（圖／屏東縣府提供）

▲創造焦點馬戲團攜手屏東日系築夢一輪車俱樂部，帶來高難度肢體特技演出。（圖／屏東縣府提供）

屏東落山風藝術季年度沙灘大戲《海口狂想曲》，於昨（3）日傍晚在海口沙灘盛大登場，吸引數千名民眾湧入海岸線欣賞演出，再度為屏東冬季藝文活動寫下亮眼篇章。屏東縣政府表示，落山風藝術季多年來善用恆春半島獨有的自然地景條件，將海岸、沙灘與強勁落山風巧妙轉化為演出元素，打造全臺少見的戶外沉浸式藝術體驗。即便當天海風強勁、氣溫偏低，現場仍人潮不減，展現藝術季長年累積的口碑與吸引力。《海口狂想曲》集結多組重量級表演團隊跨界共演，融合搖滾音樂、當代舞蹈、馬戲特技與派對式演出氛圍，形塑一場能量奔放、想像力十足的「台式芭比狂歡派對」。演出由金音獎最佳現場演出樂團「當代電影大師」以強烈搖滾節奏揭開序幕，隨後「創造焦點馬戲團」攜手「屏東日系築夢一輪車俱樂部」帶來高難度肢體特技，驚呼與掌聲此起彼落；壓軸登場的國家文藝獎得主「何曉玫舞團」，則以深具當代精神的舞蹈語彙，為整場演出注入厚實而耐人尋味的藝術深度。首次在沙灘上欣賞如此大型且完整的跨界演出，風聲、浪聲與音樂交織，彷彿整個人被包覆在表演之中，震撼又難忘；也有家長表示，帶著孩子在自然環境中親近藝術，感受格外深刻。縣府傳播暨國際事務處指出，海口沙灘需克服強風與環境變數，對演出與技術整合皆是高度考驗，也因此成就每年僅此一場、無法複製的現場魅力，成為觀眾年年期待的重要藝術盛事。