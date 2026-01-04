台灣地震頻繁，許多海砂屋有結構安全問題，為了居住安全，危險建築改建迫在眉睫。為此，新北市近年推動「新北市危險建築物580專案」，只要社區住戶整合50％意願後，就可以向新北市住都中心提出申請，市府和住都中心將會提供資源，協助社區完成改建。《NOWNEWS》整理了「580專案」的申請資格、方式、流程及成功案例，讓讀者一次了解。
什麼是「580專案」？
580專案的全名是「新北市危險建築物580專案計畫」，主要是為了提升居住安全，新北市政府推動多元都市更新措施，協助加速老舊建築重建，像是海砂屋、耐震能力不足的建築物（危險建築），新北市政府和新北市住都中心共同推動該計畫，只要危險建築物社區住戶的整合意願到達50％，就可以向新北住都中心提出申請，市府和住都中心再提供資源，只要方案評估後，住戶重建意願達80％，就能用公辦都更的方式，進行後續重建步驟。
過去住戶最怕遇到建商條件談不攏，現在由政府旗下的「新北住都中心」進場，以公平、公正、公開的方式，增加公信力，提升住戶對都市更新的信任，並負責公開評選優良建商，讓住戶整合意願更高。專案施行時間到2027年8月31日為止。
「5、8、0」是什麼意思？
5：社區自行整合超過50％所有權人同意，就可以向新北住都中心申請專業評估。
8：評估完成後，向所有權人說明自身權益影響，再取得所有權人80％同意重建後，由住都中心以公辦都更的方式，公開招商、評選優秀建商。
0：透過新北市政府和新北住都中心一條龍服務，讓危險建築歸零。
誰可以能申請「580專案」？
📌基地位於都市計畫範圍內的住宅區、商業區，其既有合法建築物非一單所有權人，而且至少2分之1以上面積供住宅使用，並且符合下列房屋鑑定結果之一的危險建築物：
1、社區為高氯離子鋼筋混凝土建築物（海砂屋），經過新北市府認定有危險、應拆除者。
2、屬於都市更新條例第65條第二項，耐震能力不足的建築物，有明顯危害公共安全者。
3、經新北市府依災害防救法第27條、第30條及災害後危險建築物緊急評估辦法，評估後認為建築物有危險之虞，被貼有紅單或黃單的危險標誌之建築。
📌申請基地面積無限制，須為完整使用執照範圍且無涉及法定空地分割事宜。
📌申請基地範圍內，私有土地及私有合法建築物所有權人（以下簡稱所有權人），表示同意參與公辦都更之意願逾50%。（人數及面積計算依申請日前3個月內土地及建物登記謄本為準）
📌為避免住都中心投入已有潛在實施者案件造成公共資源浪費，範圍內私有土地及私有合法建物所有權人，應皆未與辦理更新開發整合之民間建設公司、建築經理公司、開發公司等潛在實施者簽訂同意書或協議書。
「580專案」申請流程
步驟一：由社區內所有權人整合其他所有權人意願，達到50%同意後，由其中一名所有權人代表，完成申請書等文件，向住都中心提出申請。如果社區還未取得海砂屋證明，可依「新北市政府處理防災型建築鑑定作業要點」申請協助鑑定。
步驟二：由住都中心協助申請劃定為更新地區作業，同時攜手都更大聯盟技術團隊，協助符合資格者進行方案評估及辦理方案說明會（各申請案以辦理3次說明會為上限），向所有權人說明建築量體、財務試算草案及辦理第二階段同意書調查，只要所有權人同意比率超過80%，就能進行步驟三。如果未達80%所有權人同意，將會通知所有權人統計結果及專案計畫停止施行，相關資訊也會發布於住都中心官方網站。
步驟三：步驟二同意比率超過80％後，由住都中心撰擬公辦都更可行性報告後報請董事會同意，且再經過市府同意後，啟動公辦都更招商作業。若招商2次未徵得適合建商時，將函知所有權人招商結果及不續行本專案計畫，相關資訊也會發布於住都中心官方網站。
步驟四：公辦都更招商成功後，將由住都中心協助實施者辦理都市更新事業及權利變換計畫之擬訂、報核、審議、核定及後續重建等相關事宜。
「580專案」成功案例
2024年0403花蓮強震，造成新北土城明德路一段一處住宅被列為紅單危險建築，2024年5月社區開始自行整合，並申請「580專案」，經過不到一年時間，就獲得80%住戶同意，2025年6月招商後，順利成為「580專案」首個成功招商的案件，預計將興建地上16層、地下4層全新住宅大樓。
另外，新北住都中心近期也公告，同屬震損紅、黃單的危險建築「土城區清水段132地號等12筆土地（土城延吉街）」及「新店區安德段988地號1筆土地（新店大學城）」招商案，招商相關資訊可到新北住都中心網站查詢公告（https://www.nthurc.org.tw/renewal/announcements），或到新北住都中心（新北市新店區北新路一段86號18樓，捷運新店區公所站2號出口）購買公開評選文件；亦可電洽（02）2957-1999 分機712（土城延吉街案）、721（新店大學城案）洽詢。
資料來源：新北市住都中心
