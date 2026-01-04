我是廣告 請繼續往下閱讀

美國3日發動軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其妻子，掀起國際社會震驚。不過讓外界更驚訝的是，委內瑞拉斥巨資部署的中國製JY-27「反匿蹤」雷達，以及俄製S-300防空系統在行動中完全失效，讓馬杜洛號稱的「南美洲最現代化」防禦系統成為笑談。綜合外媒報導，美軍於當地時間3日凌晨，對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動襲擊，其中包括兩處重要軍事設施，分別為市中心的「卡洛塔空軍基地」（La Carlota military airfield），以及外界認為馬杜洛長期居住的「蒂烏納堡軍事基地」（Fuerte Tiuna），多處目標在短時間內遭到連續7波次轟炸。位於東部戰略要地伊格羅特（Higuerote）的防禦設施也疑遭精準清除。有目擊者表示，直到飛彈命中前，委軍的防空飛彈完全沒有發射跡象，顯示防禦系統在第一時間便已失效。委內瑞拉與中國交好，多年來斥巨資引進中國軍事裝備，包括JY-27反匿蹤雷達、VN-16/18兩棲戰車、為反制美軍F-22等隱形戰機等等。雖然委國軍方曾高調表示，JY-27反匿蹤雷達能有效鎖定美軍F-22與F-35隱形戰機，但面對本次軍事突擊，有分析指出，美軍在行動初期發動強大的電子戰（EW）攻勢，委軍雷達螢幕瞬間被雜訊覆蓋（Jamming），JY-27反匿蹤雷達在第一波電子戰就「被失明」，未能即時且準確反映。此外，委內瑞拉空軍操作的K-8W教練/攻擊機在美軍奪取制空權後完全無法升空，裝備C-802A反艦導彈的巡邏艦也在電子壓制下形同虛設。地面部隊方面，委內瑞拉海軍陸戰隊配備了中國提供的VN-16兩棲突擊車、VN-18步兵戰車及SR-5多管火箭系統，本被視為區域內的裝甲勁旅，但在委內瑞拉失去雷達預警與制空權掩護，就變成了美軍攻擊機與無人機的活靶。委內瑞拉的俄製S-300VM系統被譽為南美防空最強護盾的長程地對空飛彈，也在缺乏雷達導引的情況下，僅能原地坐視美軍完成斬首與空襲任務。軍事專家分析，從本次行動中，可以看出委內瑞拉的失敗並非單一武器的品質問題，而是中式指揮管制體系的完敗。中國在整合「抗干擾」、「高存活率」等作戰能力仍有極大的進步空間，在面對美軍等頂級對手的複雜電磁與精確打擊環境下，仍存在巨大的技術代差。