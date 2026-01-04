我是廣告 請繼續往下閱讀

▲維多利亞瓊斯（左一）2017年陪父親湯米李瓊斯（中）出席東京影展。（圖／美聯社）

好萊塢男星、坎城影帝湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）的女兒維多利亞瓊斯（Victoria Jones），美國時間1日被發現陳屍舊金山某飯店，享年34歲，目前傳出維多利亞使用藥物過量，以及遺體顏色變紫，但確切死因還不明。失去女兒的湯米李瓊斯日前發聲表示：「請尊重我們的隱私。」據美媒《PEOPLE》報導，依取得的救護調度音檔，該起案件被標示為「藥物過量三級緊急事件，伴隨膚色改變」，而調度通報中提及的「膚色改變」，在藥物過量案件中通常指的是「紫紺症」（cyanosis），代表血液含氧量過低，可能與心臟或肺部功能異常有關。報導指出，維多利亞近1年來多次捲入法律糾紛，她在2025年4月因為涉嫌妨害公務、非法持有與施用管制藥物遭到逮捕，6月又因為家庭暴力的指控被拘留，不過她均否認犯行。至於外界關心湯米李瓊斯的狀況，他在得知愛女猝逝後，於2日發表公開聲明：「我們感謝所有人的慰問、關心和祈禱，在這段艱難的時期，請尊重我們的隱私，謝謝。」現年79歲的湯米李瓊斯縱橫影壇數十年，以沉穩內斂的演技與鮮明個人風格聞名，曾經以電影《絕命追殺令》榮獲奧斯卡最佳男配角獎，代表作還有《礦工的女兒》、《誰殺了甘迺迪》《MIB星際戰警》系列、《險路勿近》及《林肯》等。湯米李瓊斯除了演員身分外，他也執導並主演《馬奎斯的三場葬禮》，展現多元電影才華，在好萊塢影壇佔有舉足輕重的地位。