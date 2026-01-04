我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士球星阿庫尼亞今年再度入選明星賽，是委內瑞拉最大咖球星之一。（圖／美聯社／達志影像）

1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，捕獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其夫人，根據報導，此次軍事行動已導致至少40人喪生，作為棒球強權的委內瑞拉，參戰3月經典賽也恐生變數，總教練羅培茲（Omar Lopez）對外發聲：「我們不是壞人，只是想打棒球。」現年49歲的羅培茲是MLB休士頓太空人板凳教練，2023年經典賽就曾率領委內瑞拉打進八強，本屆再度擔任主帥，還首度集結大聯盟球星級教練團，包含2大傳奇球星卡布雷拉（Miguel Cabrera）、桑塔納（Johan Santana）等人，陣容星光熠熠。不過隨著委內瑞拉政局在2026年初面臨動盪，已經影響到當地賽事，委內瑞拉職棒季後賽至今尚未確定如期開打，而早在日前，加勒比職業棒球聯盟便已將原訂於委內瑞拉舉辦的2026年加勒比海大賽，改移至墨西哥舉辦。委內瑞拉本屆經典賽被分在D組，將與多明尼加、荷蘭、以色列與尼加拉瓜，爭取2席八強門票，陣容中包含多位大聯盟球星，如阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、皇家鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）與太空人奧圖維（Jose Altuve）等人，隨著國家政局動盪，國家隊能否獲准參戰經典賽，也成為未知數。羅培茲接受美國媒體「The Athletic」採訪時，坦言祖國遭遇這等憾事相當難過，但也強調球員不是壞人，只是想打好棒球，而自己與相關教練團，也專注於比賽本身，羅培茲最後也補充，委內瑞拉陣中有多位大聯盟球星，以及教練團，多半都在美國落地生根、置產，平時生活和工作都在美國。