經濟部投資台灣事務所日前通過5家企業擴大投資台灣，其中，電腦、伺服器機殼及液冷機櫃製造商晟銘電子因應美中貿易爭端持續延燒，為分散集團營運風險並強化全球布局，近年積極擴增生產基地，宣布在桃園擴廠，投資金額約9.7億元，可創造56名本國就業機會。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,706家企業約2兆5,742億元投資，預估創造16萬2,431個本國就業機會。晟銘電子持續在台灣北部地區擴大投資，本次桃園擴廠投資計畫聚焦於提升核心技術與推動環境永續發展，新廠區將布建智慧化產線，運用AI技術進行生產排程與產品檢測，以精進品質及製程效率，同時將設置太陽能發電設施，採用節能設備與回收包材等，達到降低能源損耗與保護環境的目的。晟銘電子隨著sidecar水冷機櫃逐步放量，加上客戶新伺服器產品開始拉貨，法人預期，去年Q4營收有望重返高檔；展望明年，法人看好，晟銘電主力ODM客戶成長展望強勁，加上GB300、ASIC帶動水冷機櫃需求持續放大，晟銘電明年水冷相關業務成長具潛力，而除了水冷機櫃，公司也積極切入CDU、分歧管等水冷相關零組件。晟銘電去年累計前11月合併營收為93.4億元，年增11.9%，營收估可突破百億元創高，法人看好，晟銘電明年在水冷散熱相關業務大幅增長下，今年營收可看高二位數成長。另外，兆盈興業規劃於嘉義馬稠後產業園區增設玻璃晶圓產線，投資金額逾6.3億元，可創造81個就業機會。新產線預計導入資訊管理系統，結合AI演算法分析數據，進行自動生產排程與維護預測，並優先使用低碳節能設備。