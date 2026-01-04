小寒節氣將於明（5）日下午16時24分到來，小寒象徵著季冬即將開始，是一年中十分特別的日子，但民俗專家廖大乙表示，蛇年犯太歲四大生肖「蛇、豬、虎、猴」在小寒當日切記勿穿著黑色衣服，避免招霉運、觸霉頭，建議準備四果「香蕉、李子、梨、鳳梨」，前往廟宇謝平安、祭拜開運，催旺來年運勢。
📍小寒由來、時間
小寒是二十四節氣中第二十三個節氣，是冬天的第5個節氣，太陽到達黃經285度時便是小寒開始。小寒代表著準備將進入最寒冷的時段，但仍為達到大冷極點，因此稱作小寒。節氣小寒在每年1月5日至7日之間，2026年小寒節氣則落在1月5日下午16時24分到來。
📍小寒4生肖別穿黑衣！1招開運催旺來年好運
民俗專家廖大乙指出，蛇年犯太歲四大生肖「蛇、豬、虎、猴」再撐一下，在迎接新曆年後運勢將鴻圖大展，但在「小寒」當天切記勿穿著黑色衣物，避免招惹厄運或觸霉頭，建議改穿土黃色等鮮豔衣服，前往廟宇虔誠懺悔、禱告，不只可以一改霉運，還可掃除犯太歲陰霾，讓運勢煥然一新。
民俗專家廖大乙表示，各大廟宇在歲末日子時段，都會舉辦「謝平安」儀式，建議民眾可以趁著「小寒」這天開運祈福，準備「四果」包含香蕉、李子、梨、鳳梨，其象徵「招來旺果」，藉此催旺來年運勢。
📍小寒禁忌
除了開運法等注意事項以外，命理專家小孟老師曾盤點節氣「小寒」4大禁忌，包括過度運動、爬高山、喝過熱湯、掃落葉等，不只會影響身體狀況，也會讓往後運勢受阻。
1、不宜過度運動
小寒過度運動會容易因為天氣冷熱變化導致氣管收縮，有氣喘的人要隔外當心。
2、不宜去高山
小寒天雖然不比大寒天，部份高山天氣仍然濕冷，到山上容易受冷氣團影響筋骨受寒容易感冒生病。
3、小寒喝過熱湯，不宜外出
小寒喝過熱的湯之後不宜再外出，若再外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友更要注意引發中風危機。
4、小寒天不要掃落葉
小寒天的落葉簡稱寒葉，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的涵義。
資料來源：廖大乙、小孟老師星座塔羅牌之清水孟
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
