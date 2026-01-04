飼主注意了！2026年度全台灣各縣市最新的「犬貓結紮補助」方案已經陸續公布，申請資格、金額、期限也都已經出爐，提醒主人們帶著愛貓愛犬盡快結紮，不但能讓毛小孩身體更健康，還能避免挨罰哦！

家貓家狗通通必須絕育！飼主忘記將收高額罰單

台灣現行的《動物保護法》第22條第3項規定，飼主應為特定寵物絕育，包含犬及貓，如寵物有不適合絕育等情形，應填妥相關資料向動保處申報免絕育，未依規定辦理者，可依動物保護法第27條第8款規定處5萬至25萬元罰鍰。

新北市動保處近期就接獲樹林區民眾通報拾獲1隻法鬥犬，飼主經通知仍未領回，且該犬隻未完成絕育、1年內狂犬病疫苗注射，依據動物保護法第5條第3項棄養犬隻裁處3萬元，動物保護法第22條第3項未完成犬隻絕育裁處5萬元罰鍰以及動物傳染病防治條例第13條未定期施打狂犬病疫苗裁處3萬元罰鍰，總計裁處該名飼主11萬元罰鍰。

貓咪狗狗結紮有何好處？最佳時機曝光：對身體最好

事實上，家貓、家犬絕育不只是為了防止私下繁殖，對牠們的身體也有益處。首先是貓咪，貓咪絕育後，可避免牠們因為發情而產生的暴躁、焦慮行為，還能避免貓咪體重爆增。

貓咪最佳結紮時間，則建議在第一次發情期發生前進行結紮，時間大約是坐落在剛出生6至7個月，而5個月半也已經能進行結紮。

狗狗的部分，小型犬則是在施打完疫苗之後，約在6～8個月大就能進行絕育，不過中大型犬的發育比小型犬還要慢一點，因此建議在1歲之後再進行絕育，避免太早絕育影響到身體發展。

母犬部分，無論大小型犬，都是在第一次發情前後，約8至10個月就能進行絕育。

2026年「犬貓絕育補助」申請、金額、期限懶人包一次看

近期各縣市政府的動保處、農業局等單位，已陸續公布2026年「犬貓絕育補助」的補助方案、金額以及期限等，綜觀下來，公貓犬的補助金額大約在800至1000元之間，母貓犬則是在1500至1800元之間，完整金額與申請方式如下：

基隆市
補助金額：公犬貓800元；母犬貓1500元
申請資格：設籍基隆市之本國國民，犬貓須完成晶片登記及狂犬病疫苗接種（1年內有效）
申請期限：即日起至經費用罄為止，最遲不得超過115年12月10日
注意事項：飼主需於絕育手術14天內提出申請
申請點此：基隆市動物保護防疫所
 

台北市
補助金額：公犬貓800元；母犬貓1500元
申請資格：飼主籍設台北市，寵物完成晶片登記及狂犬病預防注射，絕育手術須於115年度內施行
申請期限：每年12月20日前，或經費用罄為止。
申請點此：台北市動物保護處

新北市
補助金額：公犬貓600元；母犬貓1200元
領養流浪犬貓：公犬貓1000元；母犬貓2000元
申請資格：設籍新北市且完成晶片植入及狂犬病疫苗注射，須至新北市簽約動物醫院絕育。
申請期限：115年1月1日起受理，至額滿為止
注意事項：飼主需於絕育手術14天內提出申請
申請點此：新北市動物保護防疫處
 

新竹市
補助金額：公犬貓1000元；母犬貓1500元
申請資格：設籍新竹市，年滿18歲，每位市民最多申報3隻犬貓
申請期限：115年1月1日起，額滿為止
申請點此：新竹市動物保護及防疫所
 

台中市
補助金額：公犬貓800元；母犬貓1400元
申請資格：設籍台中市，寵物完成登記、狂犬病預防注射
申請期限：115年1月1日至12月7日
申請點此：台中市動物保護防疫處

嘉義市
補助金額：公犬貓800元；母犬貓1500元
申請資格：設籍嘉義市，寵物完成登記、狂犬病預防注射，每飼主2隻為限。
申請期限：115年1月26日至10月31日
申請點此：嘉義市動物保護教育園區
 

彰化縣
補助金額：公犬貓800元；母犬貓1500元
申請資格：設籍彰化縣，年滿18歲飼主
申請期限：115年1月1日至12月15日
實施辦法：飼主逕自向本縣立案之動物醫院洽辦，其補助金額由動物醫院先行墊付，再由動物醫院彙整下列相關資料，並製據向本縣動物防疫所申請核發補助費
公告點此：彰化縣動物防疫所
 

南投縣
補助金額：公犬貓1000元；母犬貓1700元
申請資格：設籍南投縣，飼主年滿18歲，寵物完成登記
申請期限：115年1月1日起至5月31日止，額滿即截止。
公告點此：南投縣家畜疾病防治所

資料來源：新北市政府動物保護防疫處
 

