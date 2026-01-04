我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由於委內瑞拉政局動盪，富邦悍將洋投富藍戈儘管離開中職，仍有不少球迷關心他的近況。（圖／記者陳云茹攝,2025.08.12）

1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，捕獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其夫人，這場大規模軍事行動造成至少40人喪生，當地局勢動盪不明，中職不少洋投都來自該國，包含中信兄弟2王牌洋投羅戈、勝騎士都是委內瑞拉籍，兩人也透過球團與經紀公司報平安，中信兄弟球團表示：「與團隊洋將都有保持聯繫，目前都與家人身處安全的環境，希望一切平安。」委內瑞拉作為棒球傳統強權，每年都輸出許多潛力新星到大聯盟，不少人也曾造訪亞洲職棒賽場，中華職棒今年便有多位洋將來自委內瑞拉，其中就包含中信兄弟2王牌洋投羅戈、勝騎士，還有去年效力富邦悍將的富藍戈等人。其中羅戈上季轉投轉戰兄弟，例行賽先發25場，繳出11勝7敗、防禦率1.94成績，休賽季已經與中信兄弟完成續約，球迷因而擔心他是否會影響明年來台狀況，他也在稍早由經紀公司代理回覆，透露目前與家人確實在委內瑞拉，但人不在動盪明顯的首都，會持續跟外界保持聯繫。而去年還效力富邦悍將的強力後援富藍戈，動亂後也在Threads，向關心他的台灣球迷報平安，「是的，我們一切都很好，我所在的城市也很安全。謝謝大家對我、以及家人的關心。」