▲富邦悍將官方粉絲團3日發文，表示全隊已經在2026年第3天就展開訓練營，備戰新球季。（圖／擷取自富邦悍將官方粉絲團）

富邦悍將今年以46勝74敗、勝率3成83再度位居聯盟末段班，季後教練團、制服組都做調整，而球隊訓練期程也有改變，昨日已來到嘉義稻江訓練基地，展開2026年重訓營，由副領隊林威助親自帶隊，搭配體能教練根本淳平為首的教練團，與一眾年輕選手備戰新球季。富邦悍將官方臉書「Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊」3日發文，表示來到2026新年的第3天，球隊已經回到嘉義稻江基地，展開2026年重訓營，由副領隊林威助坐鎮，體能教練根本淳平主導，偕同杜正文、陳柏穎、劉保賢共4位體能教練位現役球員準備體能與重訓菜單，許銘傑、黃浩然、林哲瑄等教練從旁協助。富邦悍將今年迎來變動，總教練後藤光尊上任，領隊則由陳昭如接手，搭配林威助副領隊出發，休賽季更豪撒7年球員附帶教練約、總值最高達5600萬元合約，成功搶下老牌捕手林岱安，甚至於季前就搶先各隊確定新賽季4洋投，全隊上下展現新氣象。富邦悍將隊史成軍8年來，尚未打過季後賽，2019年單季取得63勝為隊史最佳，可惜因未能獨居全年勝率第一、也未有半季冠軍（中職史上第3度），因而與季後賽失之交臂，後續幾年富邦悍將戰績不佳，新球季在全新教練團、制服組帶動下，於2026年第3天就展開重訓營，期盼隊史首個季後賽到來。