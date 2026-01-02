我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李大浩（右二）去年9月曾受邀來台，與前隊友、中信兄弟總教練平野惠一（左二）相見歡。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟今（2）日宣布邀請亞洲傳奇重砲李大浩，來台擔任春訓客座打擊教練，他是韓國近代最具代表性的重砲手，也曾是日本最懼怕的韓國打者。李大浩生涯也曾效力日職，打擊成績同樣出眾，去年李大浩受邀來台時，與他在2013年當過1年隊友的中信兄弟總教練平野惠一就曾盛讚，李大浩學生時期就是韓國響叮噹的未來之星，2001年以投手身分透過選秀加入樂天巨人，後因傷勢轉以一壘發展，2004年登上韓職，首年便進帳20轟，2006年更拿到三冠王，成為當時韓職最強大的打者。由於李大浩194公分、130公斤的體型相當魁梧，又有最頂尖的長打砲火，當日本於國際賽對陣韓國時，都會點名李大浩是最需要提防的重砲手，也讓他在日本累積大量知名度。2012年，歐力士簽下李大浩，首年就全勤出賽144場扛出24轟，91分打點拿到日職打點王，後年轉戰軟銀，於2015年打出日職最多的31轟，還獲選日本一大賽MVP。李大浩於日、韓職都打出名堂後，決議挑戰大聯盟，與西雅圖水手簽下合約，首年出賽104場同樣有14轟、49分打點貢獻，但他僅1年就回到韓職老東家樂天巨人懷抱，一路打到2022年才退休，總計美、日、韓職3個職業聯盟，留下486轟、1822分打點成績單。退休後，李大浩轉任SBS電視台體育台，擔任棒球解說員，也會撥空在亞洲各地擔任巡迴教練，去年9月就曾於中職球季中來台，與前隊友、中信兄弟總教練平野惠一相見歡，當時平野惠一也直言，平野惠一當時補充道，平野惠一談到兩人超過10年前並肩作戰的回憶，再度稱讚李大浩，實在是很厲害的打者，「還記得碰到那種很難打的投手，都是從他開始先打出安打，然後在需要打點的時候，也都是他跳出來把這個分數給送回來。」出生日期：1982年6月21日（43歲）綽號別稱：李大胖身高體重：194公分、130公斤出生地點：韓國釜山廣域市背 號：10號效力球隊：KBO樂天巨人（2001-2011）、NPB歐力士猛牛（2012-2013）、NPB福岡軟銀（2014-2015）、MLB西雅圖水手（2016）、KBO樂天巨人（2017-2022）生涯成績：打擊率2成88、486轟、1822分打點韓職成就：10屆明星賽、2屆明星賽MVP、1座年度MVP、3座打擊王、2座打點王、2座安打王、2座全壘打王、4座金手套日職成就：3屆明星賽、1座打點王、1座最佳九人、1座日本大賽MVP