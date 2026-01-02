我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟球團今日宣布，春訓期間邀請亞洲傳奇巨砲李大浩，來台擔任客座打擊教練，期望改善球隊長打火力。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟球團休賽季就打擊部門進行調整，前日延攬2位日籍教練西田明央與後藤駿太擔任打擊教練，今（2）日則正式宣布於春訓期間，邀請亞洲傳奇巨砲李大浩，來台擔任客座打擊教練，亦有機會於2月25日中信兄弟與日職福岡軟銀鷹隊的交流賽中，隨隊以教練身分出賽，期望整合日、韓兩國就數據、實務上的經驗，重振黃衫軍新球季打擊火力。根據中信兄弟稍早公告，球團於休賽季期間，除持續推動海外訓練計畫外，也同步佈局2026年度春訓與整體訓練藍圖，全面提升春訓品質，為全新賽季奠定穩固基礎。球團今日將邀請韓國傳奇球星李大浩擔任春訓期間的客座打擊教練，韓國傳奇球星李大浩，生涯橫跨韓國、日本及美國職棒，累積多項傲人紀錄，職棒生涯通算486發全壘打，是亞洲職棒史上極具代表性的右打重砲手之一，退役後雖轉戰影視圈發展，仍持續投入棒球推廣工作。去年中職例行賽期間，李大浩曾透過棒球交流活動巡迴來台，臨場指導選手打擊練習並獲得高度迴響。此次受邀擔任中信兄弟客座打擊教練，不僅是李大浩首次來台以教練身分參與球隊訓練，亦有機會於2月25日中信兄弟與日職福岡軟銀鷹隊的交流賽中，隨隊以教練身分出賽。近年來，中信兄弟持續深化團隊打擊，在上壘能力、得點圈打擊與整體得分效率等層面已展現明顯成效。然而，在關鍵時刻的長打表現，以及面對頂級洋投時「一擊改變戰局」的能力仍有精進空間。特別是上季具備長打能力的右打者整體狀況未如預期，對團隊攻擊火力產生影響，也成為春訓期間亟需著力改善的重要課題。隨著「打擊策略教練」成為國際先進職棒聯盟的主流配置，中信兄弟為提升教練團專業深度，將於明年球季延攬西田明央與後藤駿太擔任打擊教練，分別專責打擊策略與打擊機制相關職務，全面強化團隊打擊策略的規劃與執行。球團亦期待兩位年輕打擊教練，能結合其對科技輔助訓練、影像分析與情蒐資料運用的高度適應力，並與李大浩客座打擊教練有效整合數據分析與場上實務經驗，為中信兄弟團隊打擊體系注入符合新世代棒球趨勢的嶄新動能。出生日期：1982年6月21日（43歲）綽號別稱：李大胖身高體重：194公分、130公斤出生地點：韓國釜山廣域市背 號：10號效力球隊：KBO樂天巨人（2001-2011）、NPB歐力士猛牛（2012-2013）、NPB福岡軟銀（2014-2015）、MLB西雅圖水手（2016）、KBO樂天巨人（2017-2022）生涯成績：打擊率2成88、486轟、1822分打點、韓職成就：10屆明星賽、2屆明星賽MVP、1座年度MVP、3座打擊王、2座打點王、2座安打王、2座全壘打王、4座金手套日職成就：3屆明星賽、1座打點王、1座最佳九人、1座日本大賽MVP