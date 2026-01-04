我是廣告 請繼續往下閱讀

美國3日發動軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其妻子，掀起國際社會震驚，俄羅斯、中國等國家發聲譴責美國，不過許多流亡海外的委內瑞拉民眾幾乎一面倒感謝。財經網美胡采蘋分析，這個現象與委國政府過度依賴石油產業、長期暴力打壓人民等因素有關，而委內瑞拉因為錯誤政策與貪腐的政治，使得人民就像寓言中戴著滿身黃金珠寶，卻活活渴死在沙漠裡的人一樣。胡采蘋在臉書專頁「Emmy追劇時間」發文指出，委內瑞拉擁有全球最大石油儲藏量，但70%的國民卻像寓言中「戴著滿身黃金珠寶，卻活活渴死在沙漠裡的人」，尤其是年幼的兒童，過著在垃圾桶撿東西吃、每天飢腸轆轆不知道下一餐在哪裡的生活，「路邊的垃圾桶輪不到野狗野貓覓食，因為小孩們已經把垃圾桶翻過一遍又一遍，已經吃乾淨了。」胡采蘋表示，委內瑞拉坐在全世界最大的石油礦藏之上，但委內瑞拉人竟然就像寓言中那個戴著滿身黃金珠寶，卻活活渴死在沙漠裡的人，商店貨架空空如也、大排長龍也買不到東西吃，全國人民處在飢餓與營養不良狀態。她引用2016年委國的內部研究指出，每個人的體重平均下降8.7公斤，2017年三家大學聯合發布調查，當年的平均體重再少了3至11公斤。胡采蘋進一步指出，委內瑞拉人口外移近年非常嚴重，有能力走的人都走了，在馬杜洛2013年上台以後，2700萬人的國家跑了700萬人，甚至更多。移民無望、無處可走的人，他們上街抗議，想要公平、沒有做票的選舉，希望錯誤的政策與貪腐的政府能夠改變，但是每一次的抗議都有大批民眾被抓被殺，衝突嚴重的抗議所造成的死亡人數在40、50人至120、130人左右，視衝突大小而定。胡采蘋指出，2007年委內瑞拉左翼強人查維茲強硬執行「石油國有化」政策，把歐美企業在委內瑞拉所投資開採的油田收歸國有，外資公司被強迫換股，公司的60％股權必須強制轉換成委內瑞拉國營公司的股票，外資變成股東，經營權歸國營公司，不接受的就滾，政府會強制接管。對此，她直言，「這就跟我們台積電的亞利桑那廠突然被宣布併入英特爾，英特爾拿下六成股權、台積電只能當小股東，技術差的統治技術強的，你的台積電股票通通換成英特爾，而且是賤價換股，你服不服？」並提到，美國雪弗龍、法國道達耳、挪威Statoil不忍放棄多年經營的結果，同意換股方案，但是埃克森美孚和康菲公司拒絕，一路把委內瑞拉政府告上法庭。胡采蘋指出，查維茲「便宜」拿下石油公司後直接變成石油富翁，並展開他「紙上富貴全民變有錢」的左派躺平人生，國營油廠獲利上繳給政府，委國公共支出就靠石油稅。不僅如此，查維茲在國內大撒幣大發錢，同時進行「打土豪」的土地重分配、農業國有化政策，把有專業能力的農產公司搞爛，目標重回小農制，並限制農產品價格，食物必須賣得很便宜。胡采蘋進一步說明，委內瑞拉收入過度依賴石油，導致國營公司不再投入資金做研發，獲利必須上繳、支持政府大撒幣，本世紀石油產業最重要的新技術頁岩油開採、天然氣開採、重油提煉稀釋的新技術，以及現在海運積極使用油全面低硫化、降低對海洋的污染，該國全部沒有，因為研發費用「全部普發7-11了」。胡采蘋回顧，2014-2015年油價大跌，從100美元以上掉到30美元以下，對於全面失去生產力，全國都在吃石油財的委內瑞拉，GDP的萎縮程度超過蘇聯解體時的經濟崩盤，超越美國經濟大蕭條的生活崩潰，委內瑞拉的GDP剩下高油價時期的18％，一夕跌入地獄。且石油在疫情期間油價暴跌、各國封城與經濟凍結，國際原油價格更破天荒的出現了負油價，只有低階原油產品的委國，更是難以應對這樣的衝擊，導致整個國家越走越窮。胡采蘋感慨，委內瑞拉坐在韓國瑜夢想中太平島可以挖出來的石油田上，竟變成一個人人吃不飽的國家。一旦人民上街抗議，政府就打人民揍人民殺人民，每到選舉必然操控，石油賣不動了只好販毒，想辦法毒害周遭國家，馬杜洛就這樣從2013年執政13年至今，「這就是為什麼你現在隨便看一下社群網路的討論，所有委內瑞拉人都在感謝川普，因為他們沒有人能解決這個困境。」胡采蘋指出，馬杜洛宣稱委內瑞拉有800萬預備役可以站出來對抗美國，「但是你看到有誰站出來了嗎？他們站出來歡呼慶祝。如果這些年你從來沒有關心過委內瑞拉，你根本不知道委內瑞拉已經發生長期的飢餓與營養不良，你從來不曾為委內瑞拉出過一分力，你沒有意願去想辦法改變人家的生活，甚至就是發出一點不平之鳴都沒有。」最後，胡采蘋直言，「你現在怎麼能這麼大義凜然、便宜廉價的站出來當正義之士，突然的變成了國際秩序與合法性、正當性的鬥士？屎都是別人在吃，垃圾都是別人在收拾，您倒是現成的撿了一個光明偉大的正義之士來當，您的正義難道就是如此廉價如此順便麼。」她在文末大酸「算了吧，你根本不關心委內瑞拉。」