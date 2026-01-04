我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東縣枋寮鄉中山路1日發生一起車禍，76歲陳姓婦人騎車途中不慎撞進路邊的福德祠（土地公廟），當場將廟體撞歪造成傾斜，其左小腿更被機車與廟體夾住，受困動彈不得。消防局獲報到場利用頂撐器將福德祠稍微撐起，順利協助婦人脫困，惟陳婦已失去呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍不幸宣告不治。初步調查酒測值為0，至於詳細肇事原因還有待釐清。這起死亡車禍發生在1日上午10時01分，陳婦騎著摩托車不明原因自撞，人車當場噴飛至路旁的土地公廟。巨大的撞擊力導致廟體歪斜，陳婦左小腿更被機車、廟體夾住，無法自行脫困。接獲報案後，消防局迅速到場，使用頂撐器將福德祠撐起才成功將陳婦救出。由於傷勢嚴重，已失去呼吸心跳。送醫搶救後宣告不治，詳細車禍原因有待釐清。枋寮分局呼籲民眾，行車時務必保持警覺，注意前方路況，避免類似意外發生，以保障自己及他人的生命安全，也提醒民眾，行駛機車應控制速度並保持安全距離，尤其在道路旁有廟宇或其他障礙物時，更要格外小心。