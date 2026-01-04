粉碎「都市傳說」地位、終於和等候多時觀眾見面的電影版《尋秦記》，跨年期間在香港締造3101萬港幣（約合台幣1.24億元）的超亮眼賣座成績。已有12年沒來台宣傳電影的古天樂，也將與片中的另一半宣萱於8日抵台出席映後和首映活動，預計停留兩天一夜。
古天樂與宣萱一起來台宣傳 《尋秦記》電影版拯救香港票房
《尋秦記》電影版召集港劇版原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，將於9日正式在全台上映。古天樂與宣萱繼25年前一同來台宣傳港劇版後
，又要攜手為電影版訪台，還會與觀眾近距離互動，受到不少粉絲的期待。
兩人之前在香港的宣傳活動中，向來省話的古天樂居然活潑無比，還會開有顏色笑話。他笑道：「治到我可說是她的一個成就。」宣萱也開心說道：「
我好自豪。」兩人在台灣的活動中，會不會有更讓人意外的表現？頗值得大家拭目以待。這部片堪稱拯救香港票房寒冬的大作，有影城排場次密集的程度多過附近的公車班次，也順利開出超越《破·地獄》 的首票紀錄，製造無數話題。
台灣粉絲搶先看《尋秦記》 感動落淚哭著出場
《尋秦記》已搶先在全台特別優先上映5場，
讓死忠粉絲搶先看到等待多年的大結局，消息一出， 果然都完售，更有粉絲搶不到台北場的票， 特別南下到台南場觀看，有人更從電影一開始便激動落淚，也有人是哭著出場，直呼：「電影版真的是給尋秦迷的一封情書。」
港劇版中大享齊人之福的古天樂，電影版裡宣萱、郭羨妮、滕麗名等女主角都回歸，還加入中國女星白百何助陣，為片子壯大聲勢。劇中他與林峯之間的師徒情仇，電影版 也有延續，還增加了朱鑑然扮演的成年項羽一角，讓整個故事更豐富、圓滿。
古天樂與宣萱除了出席台灣首映會，在8日和9日都會舉辦映後見面
會，活動詳情可以上「華映娛樂」 官方臉書粉絲頁（https://www.facebook. com/skyfilmsINtaiwan）及Instagra m （https://www.instagram.com/ skyfilms_movie/）查詢。
