▲宣萱回歸《尋秦記》電影版，將來台與台灣觀眾見面。（圖／華映娛樂提供）

粉碎「都市傳說」地位、終於和等候多時觀眾見面的電影版《尋秦記》，跨年期間在香港締造3101萬港幣（約合台幣1.24億元）的超亮眼賣座成績。已有12年沒來台宣傳電影的古天樂，也將與片中的另一半宣萱於8日抵台出席映後和首映活動，預計停留兩天一夜。《尋秦記》電影版召集港劇版原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，將於9日正式在全台上映。古天樂與宣萱繼25年前一同來台宣傳港劇版後