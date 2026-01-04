新一波強烈大陸冷氣團將在明（5）日周一侵襲台灣，中央氣象署針對15縣市發布「低溫特報」表示，明晨開始配合輻射冷卻，各地氣溫明顯偏低，局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。
⚠️低溫特報
📍影響時間：05日晨至05日上午
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣
氣象署預報員曾昭誠說明，明天強烈大陸冷氣團襲台，桃園以北、東半部有局部短暫雨，中部以北、宜蘭低溫10至13度，南部、花東15至17度，白天高溫在北部、宜花15至22度，中南部、台東21至25度。
曾昭誠指出，周三、周四配合輻射冷卻影響，低溫會更加明顯，中部以北、宜蘭只有9至11度，南部、花東13至15度，白天高溫在北部、宜花15至18度，中南部及台東19至23度。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍影響時間：05日晨至05日上午
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣
曾昭誠指出，周三、周四配合輻射冷卻影響，低溫會更加明顯，中部以北、宜蘭只有9至11度，南部、花東13至15度，白天高溫在北部、宜花15至18度，中南部及台東19至23度。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署