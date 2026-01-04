周一（1/5）迎接節氣「小寒」，太一中醫診所醫師詹景琦表示，小寒節氣的特點為寒冷，但卻還沒有冷到極致，意味著開始進入一年中最寒冷的日子，此時高血壓、心律不整、心肌梗塞、中風都容易好發，以「保胃補腎」為首要目標，民眾注意不要「過度運動」、「吹風受寒」，飲食要適當吃溫熱性食材。
小寒不是第一個節氣 冷空氣一波波襲台
農委會表示，以國曆來說，「小寒」看似為一年中的第一個節氣，但節氣是以農曆計算，因此一年真正的第一個節氣其實是「立春」，而小寒是二十四節氣中的第23個節氣，冬季的第5個節氣，小寒時節天氣寒冷，冷空氣一波波來襲，符合近期天氣現況。
小寒節氣好發疾病、飲食建議
詹景琦說明，小寒節氣後，年老長輩與心血管疾病患者，容易因低溫引起全身血管收縮，進而引發高血壓、心律不整、心肌梗塞、中風；天冷也容易誘發「氣喘、鼻過敏、呼吸道感染」，以及「濕疹、蕁麻疹、異位性皮膚炎」等，這二大類病患多半有體質上的不足，建議平常需調理身體，才能減少發病的機率。
飲食方面，詹景琦建議，小寒重在「溫補、溫潤」，可以適當吃溫熱性食材，如羊肉、牛肉、雞肉、腰子，茴香、韭菜、蔥、生薑、大蒜、桂圓、鱔魚、鯰魚，有助於體內陽氣的升發、提高人體的耐寒能力，也可多吃刀豆、杏仁、核桃，可為身體提供充足的熱量以抵御嚴寒，更能益腎精、補腎氣。
小寒不宜過度運動 保暖最重要
詹景琦提及，小寒的養生重點在「保胃補腎」，在胃部保養上，可敲打或按摩大腿、小腿的胃經，首先從大腿的正面開始，然後往小腿中間脛骨的外側延伸。
詹景琦提醒，小寒養生上也有一些禁忌，首先是「不宜過度運動」，中醫認為過度運動容易耗氣傷津，有損身體的氣血，冬天的養生講究的是收斂養藏，保護好氣血，才能化生足夠的腎精元氣安然渡過寒冬。
其次是「不宜吹風受寒」，寒冷天氣容易使肌膚和筋脈收縮，影響免疫力抵抗外來的威脅，且寒邪易使人體臟腑氣機停滯，引發一系列的不適與疾病。
我是廣告 請繼續往下閱讀
農委會表示，以國曆來說，「小寒」看似為一年中的第一個節氣，但節氣是以農曆計算，因此一年真正的第一個節氣其實是「立春」，而小寒是二十四節氣中的第23個節氣，冬季的第5個節氣，小寒時節天氣寒冷，冷空氣一波波來襲，符合近期天氣現況。
詹景琦說明，小寒節氣後，年老長輩與心血管疾病患者，容易因低溫引起全身血管收縮，進而引發高血壓、心律不整、心肌梗塞、中風；天冷也容易誘發「氣喘、鼻過敏、呼吸道感染」，以及「濕疹、蕁麻疹、異位性皮膚炎」等，這二大類病患多半有體質上的不足，建議平常需調理身體，才能減少發病的機率。
飲食方面，詹景琦建議，小寒重在「溫補、溫潤」，可以適當吃溫熱性食材，如羊肉、牛肉、雞肉、腰子，茴香、韭菜、蔥、生薑、大蒜、桂圓、鱔魚、鯰魚，有助於體內陽氣的升發、提高人體的耐寒能力，也可多吃刀豆、杏仁、核桃，可為身體提供充足的熱量以抵御嚴寒，更能益腎精、補腎氣。
詹景琦提及，小寒的養生重點在「保胃補腎」，在胃部保養上，可敲打或按摩大腿、小腿的胃經，首先從大腿的正面開始，然後往小腿中間脛骨的外側延伸。
詹景琦提醒，小寒養生上也有一些禁忌，首先是「不宜過度運動」，中醫認為過度運動容易耗氣傷津，有損身體的氣血，冬天的養生講究的是收斂養藏，保護好氣血，才能化生足夠的腎精元氣安然渡過寒冬。
其次是「不宜吹風受寒」，寒冷天氣容易使肌膚和筋脈收縮，影響免疫力抵抗外來的威脅，且寒邪易使人體臟腑氣機停滯，引發一系列的不適與疾病。