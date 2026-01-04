我是廣告 請繼續往下閱讀

小寒不是第一個節氣 冷空氣一波波襲台

▲小寒是二十四節氣中第二十三個節氣，是冬天的第5個節氣，太陽到達黃經285度時便是小寒開始。（圖／農業部官網moa.gov.tw）

小寒節氣好發疾病、飲食建議

▲小寒節氣後，低溫容易引起全身血管收縮，進而導致高血壓、心律不整、心肌梗塞、中風。（示意圖／記者葉政勳攝）

小寒不宜過度運動 保暖最重要

周一（1/5）迎接節氣「小寒」，太一中醫診所醫師詹景琦表示，小寒節氣的特點為寒冷，但卻還沒有冷到極致，意味著開始進入一年中最寒冷的日子，此時都容易好發，農委會表示，以國曆來說，「小寒」看似為一年中的第一個節氣，但節氣是以農曆計算，因此一年真正的第一個節氣其實是「立春」，，小寒時節天氣寒冷，冷空氣一波波來襲，符合近期天氣現況。詹景琦說明，小寒節氣後，年老長輩與心血管疾病患者，容易因低溫引起全身血管收縮，進而引發高血壓、心律不整、心肌梗塞、中風；，這二大類病患多半有體質上的不足，建議平常需調理身體，才能減少發病的機率。飲食方面，詹景琦建議，小寒重在「溫補、溫潤」，，有助於體內陽氣的升發、提高人體的耐寒能力，也可多吃刀豆、杏仁、核桃，可為身體提供充足的熱量以抵御嚴寒，更能益腎精、補腎氣。詹景琦提及，小寒的養生重點在「保胃補腎」，在胃部保養上，，首先從大腿的正面開始，然後往小腿中間脛骨的外側延伸。詹景琦提醒，小寒養生上也有一些禁忌，，中醫認為過度運動容易耗氣傷津，有損身體的氣血，冬天的養生講究的是收斂養藏，保護好氣血，才能化生足夠的腎精元氣安然渡過寒冬。其次是，寒冷天氣容易使肌膚和筋脈收縮，影響免疫力抵抗外來的威脅，且寒邪易使人體臟腑氣機停滯，引發一系列的不適與疾病。