台北捷運昨（3）日起正式開放乘客使用QR乘車碼搭車，對著閘門刷手機即可迅速進出站。北捷公司表示，1月3日開放QR碼進站首日，就有1.8萬人次使用QR乘車碼，約占1%；另有約4千人次使用信用卡，約占0.2%。不過，仍有不少台北民眾觀察到，現場還是有許多人不習慣「掃QR碼」，甚至還開錯，沒選到乘車碼，導致進出站時出現部分「卡關」的情況。
台北捷運掃手機可以進站了！QR乘車碼上線首日成效曝光
台北捷運公司自2026年1月3日起，開放全系統閘門使用QR乘車碼搭車。昨日總運量為184萬人次，其中約1.8萬人次使用乘車碼（占1.0%），約4千人次使用信用卡（占0.2%）。
目前台北捷運開放17家業者的QR乘車碼，包含TWQR平臺的9家金融機構（臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政公司），以及8家電子支付業者（悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay）。
此外，使用QR乘車碼搭乘台北捷運，同享北捷常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入該帳戶。至於LINE Pay Money部分，該公司表示因系統開發測試尚未完成，正式開放日期將另行公告。
北捷掃手機進站還用不習慣！台北人見卡關現況：一堆人搞錯
北捷開放使用QR乘車碼搭車首日，有不少民眾目睹閘門前發生卡關的情況。地方粉專「我是台北人」也發文表示：「大家還是習慣掏卡片『嗶』一聲就過，現場出現一堆人在閘門前『罰站』卡關」，場面令人「尷尬癌」發作。雖然大部分掃碼的人順利通過，但仍不時看到有人在閘門前卡住，讓後面排隊的人等到「眼神死」。
對此，許多台北人回應：「要跟超商一樣，結帳前先開好條碼，不要排到了才開，只會浪費別人時間」、「一堆人都開付款碼傻傻的刷，宣導也沒說要開乘車碼才會刷得過」、「過一段時間就會習慣了，這只是習慣養成的過程而已」。
同時也有人給予改善建議：「Apple Pay感應位置為何在閘口的下方？還要彎腰，希望能改善」、「掃碼還要點開螢幕再選到掃碼，比用卡慢多了」、「我覺得要Face ID有點麻煩，因為感應的位置蠻低的，照不太到臉」。
針對上述現象，北捷公司今（4）日表示，經了解係因個別手機設定、錯開付款碼感應或未熟悉操作所致。再次提醒旅客，使用時請先開啟欲使用的電子支付App，選擇「QR乘車碼」（請注意，要選「乘車碼」而非「付款碼」），並適度調高手機螢幕亮度，注意手機感應角度，將手機「QR乘車碼」對準閘門QR視窗感應鏡頭，並保持適當距離，感應後即可通過閘門。
資料來源：台北捷運公司、我是台北人
我是廣告 請繼續往下閱讀
台北捷運公司自2026年1月3日起，開放全系統閘門使用QR乘車碼搭車。昨日總運量為184萬人次，其中約1.8萬人次使用乘車碼（占1.0%），約4千人次使用信用卡（占0.2%）。
此外，使用QR乘車碼搭乘台北捷運，同享北捷常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入該帳戶。至於LINE Pay Money部分，該公司表示因系統開發測試尚未完成，正式開放日期將另行公告。
北捷開放使用QR乘車碼搭車首日，有不少民眾目睹閘門前發生卡關的情況。地方粉專「我是台北人」也發文表示：「大家還是習慣掏卡片『嗶』一聲就過，現場出現一堆人在閘門前『罰站』卡關」，場面令人「尷尬癌」發作。雖然大部分掃碼的人順利通過，但仍不時看到有人在閘門前卡住，讓後面排隊的人等到「眼神死」。
對此，許多台北人回應：「要跟超商一樣，結帳前先開好條碼，不要排到了才開，只會浪費別人時間」、「一堆人都開付款碼傻傻的刷，宣導也沒說要開乘車碼才會刷得過」、「過一段時間就會習慣了，這只是習慣養成的過程而已」。
同時也有人給予改善建議：「Apple Pay感應位置為何在閘口的下方？還要彎腰，希望能改善」、「掃碼還要點開螢幕再選到掃碼，比用卡慢多了」、「我覺得要Face ID有點麻煩，因為感應的位置蠻低的，照不太到臉」。
資料來源：台北捷運公司、我是台北人