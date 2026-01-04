我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年誰犯太歲？命理師點名：馬、鼠、兔、牛

犯太歲一定會被衰運纏身嗎？趨吉避凶準則公開

▲2026年歲次丙午馬年犯太歲生肖懶人包。（圖／Genimi生成）

2026犯太歲4生肖影響一次看

2026點光明燈最佳時間

▲過年前點光明燈是許多人的習慣，圖為台北府城隍廟。（圖／NOWNEWS資料圖）

邁入嶄新的2026年，距離農曆新年也不遠了。迎接2026丙午馬年，也將有新的犯太歲生肖出現。對此，命理師楊登嵙表示，2026年屬馬、屬鼠者「犯太歲」，屬兔及屬牛者則為「偏沖太歲」；因此建議做好安太歲等4件事，才能趨吉避凶、轉來好運。台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，太歲乃天上煞神之一，以天干地支相配後衍生六十甲子，每一甲子有一位太歲星君輪值於人間，民俗尊稱為「太歲」或「歲君」。每12年值太歲一次，每6年又與太歲正沖一次，也就是每個人每6年就會犯一次太歲。太歲地位最尊、力量最大，祂「率領諸神，統正方位總成歲功」。年、月、日時、方位之吉凶，大多依據太歲所處方位，以及眾神煞與太歲的相互關係而定，按值輪掌人間的吉凶禍福。楊登嵙指出，2026年歲次丙午年，生肖屬馬為「值太歲」、「刑太歲」，屬鼠為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」；生肖屬兔為「破太歲」，生肖屬牛為「害太歲」，這兩個生肖稱為「偏沖太歲」。俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」建議這4個生肖今年最好到廟裡安太歲或點太歲燈。沖犯太歲一定很衰嗎？楊登嵙解釋，不管「值太歲」或「沖太歲」，通常會有三種情況發生：雜事多。雜事多又不懂照顧身體，小病痛會特別多且明顯。大好大壞，尤其是經營事業或有業績的人，好的是忙中取財，壞的是很忙碌反而破大財。「刑太歲」及「害太歲」稱為「偏沖太歲」，情況會比較輕緩。因此，「犯太歲」十之八九運勢較不穩，該如何才能趨吉避凶？楊登嵙也公布事項：「犯太歲」者要安太歲，只要安奉得宜，就可大事化小，小事化無。若來不及於年初安奉，亦可於整年中隨時安奉；由於值年太歲只有一位，故無需重複安奉。安太歲主要是為了安穩心神，唯有神情穩定自在，才能啟發智慧，淨除諸貪惡習，達到真正的消災解厄。心情越自在自如的人，越無所貪求，越能喜心佈施、濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安、諸事順遂。雜事多又不懂照顧身體，小病痛會特別多且明顯，因此要適當休息，保養身體，切勿過度操勞。「犯太歲」十之八九運氣是不好的，因此行事要保守，不可躁進，就能趨吉避凶。楊登嵙也坦言，「犯太歲」不必過度擔心，只要依照上述四個方法，自然能逢凶化吉。而且太歲年一過，第二年運勢往往能吉星高照，事業、財運、健康、感情都能轉好運，甚至迎來非常好的運勢！屬馬今年生肖屬馬值太歲、刑太歲。俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」財多不留，需防小人。農曆五月及十一月，注意損傷意外、疾病及情緒負面思想的問題。易有血光車禍，須戒女色，小心凶險發生，甚且危及生命。屬鼠今年生肖屬鼠沖太歲，逢【歲破】、【大耗】。農曆五月及十一月要特別注意意外傷害，防小人，恐有口舌是非，財不聚，易被誣賴，不宜做保；生活雜事多，小病痛也多。屬兔 今年生肖屬兔破太歲。農曆二月及八月要特別注意勿擔保，交友小心，須防桃花破財、犯小人暗算；男謀事難成，女則較平順。屬牛今年生肖屬牛害太歲。農曆六月及十二月要特別注意病痛，身體欠佳，勿探病弔喪，喪家物勿吃。易犯小人，恐遭朋友出賣、小人陷害，並小心詐騙。「光明燈」又稱「長明燈」或「無盡燈」，寓意燈火不熄，神光普照，破除黑暗。祈求前途光明、元辰光彩、解厄消災、啟迪智慧、學業進步、身體康泰、諸事吉順。常見於佛教、道教的廟宇中；在歐美天主教和正教會的教堂中，也可見類似的祈福蠟燭座，讓信眾自由點燃，代表對信仰的堅定並照亮他人。藉由點光明燈的功德，獲得神佛加持，加上廣修供養、積聚福德，自然能消災增福。農曆春節時，與家人到廟裡「點燈」祈福、安太歲，在新的一年有神光照亮，驅趕穢氣，正面能量多，自然能吸引更多好運！寺廟一般都會在農曆11月開放信眾登記點燈，例如艋舺龍山寺每年都會擠滿民眾排隊。以本次為例，新曆2025年12月8日開放網路報名，12月15日開放現場報名，現場往往大排長龍，民眾為了搶號碼牌，甚至拿板凳卡位，人潮「溢到馬路」，導致寬廣的雙線道變成單線道，可見信眾對點光明燈的需求與期待。一般選擇在農曆正月初九日（初八深夜子時）。不過並未嚴格限定，其他特定時間也可請廟宇安排；通常寺廟會準備清茶、四果、紅圓、麵線、財帛等供奉，當然一般時間也可以點。安光明燈當天廟堂會有儀式，當事人最好親自到場，準備鮮花素果祭拜。神職人員會寫文疏，記上當事人的姓名、出生年月日、住址，誦經祈福，並將功德金寫入文疏，呈上天以邀福祉。點光明燈只需寫姓名、出生年月日、地址，不必寫時辰八字；因此不知自己八字的人也可以點光明燈，受惠程度是一樣的。