我是廣告 請繼續往下閱讀

新北國王今（4）日南下高雄作客，在杰倫狂轟35分領軍下，以111：94擊敗高雄全家海神，不僅成功踢館，也在本季雙方第5次交手中拿下第4勝，也是國王本季首場客場勝利。至於海神雖然炒調主帥費雪，但暫時還未能在戰績上止血。客場出擊的國王開賽並不輕鬆，首節一度面臨比分壓力，不過杰倫狀況火燙，單節就攻下14分，穩住球隊節奏。儘管海神靠著防守與板凳戰力一度取得領先，國王在節末調整進攻，杰倫吸引防守後妙傳，林書緯連續命中兩顆遠距離三分，幫助國王將分差縮小，首節結束僅落後3分。第二節國王全面加快進攻節奏，外線火力正式甦醒。奧帝、呂政儒與林書緯接連在三分線外建功，全隊單節三分球12投6中，以高效率攻下32分，成功逆轉戰局，半場打完以61：54取得領先。下半場國王持續掌控比賽走向，杰倫不僅持續得分，更在組織端發揮影響力，單節再添10分。沃許本則在禁區強勢發揮，幫助球隊將領先優勢擴大至雙位數，第三節打完已建立13分領先。進入決勝節，國王面對海神的全場壓迫防守依舊沉穩應對，杰倫與沃許本一內一外穩定輸出，確保領先不被動搖。最終國王以16顆三分球的兇猛火力收下勝利。總教練洪志善賽後表示，球隊此役球的流動順暢，是能在客場取勝的關鍵，也讓全隊重新找回贏球的感覺，這場勝利同時是本季首場客場勝利，希望能延續勝勢。洪志善也提到「贏球渴望」，強調教練團與球員本週訓練與會議中持續提醒彼此，期盼找回對勝利的企圖心。