▲代理總教練朱永弘賽後特別點名唐維傑等本土球員，認為本土選手在此役成功跳出來銜接團隊，是本場比賽最大的收穫。（圖／海神提供）

▲海神洋將賽克維奇大腿拉傷退場。（圖／高雄全家海神提供）

高雄全家海神職業籃球隊本週末迎來「海神最高」主題周，不僅場上激戰，場下更充滿溫情。今（4）日「浪愛延續」公益活動與遠雄集團及「TFT為台灣而教」合作，邀請來自台南、屏東共54位偏鄉學子齊聚高雄巨蛋。因傷復健中的海神人氣球星邱子軒擔任特別嘉賓，賽前現身與學生近距離互動，感性分享：「籃球就像人生中的朋友，帶我去各地體驗。」此次受邀觀賽的學生來自屏東車城國小、楓港國小及台南甲中國小。海神工作人員賽前特別帶領師生導覽球館設施，揭開職業籃球賽事的幕後神秘面紗。而在QA互動時間中，學生們展現高度熱情，向邱子軒拋出各種提問。面對學生提問「如果重來一次還想打球嗎？」，邱子軒堅定表示：「如果再重來一次，我還是會選擇打籃球！雖然過程很辛苦、很累，但是撐過去就是你的了！」他也勉勵正在復健中的自己，儘管職業生涯經歷幾次嚴重傷勢，但這段時間讓他看見不足，學會不心急、放慢腳步做好每一步，調整好再回歸賽場。回到場上戰況，海神隊今日開賽由吳彥倫、于煥亞、廖偉皓外線齊發取得領先，但隨後手感未能延續，洋將賽克維奇更在次節大腿拉傷退場。海神終場以94：111不敵對手。即便賽果遺憾，本土長人呂威霆連兩場表現亮眼，本場拿下10分、5籃板，並展現優異的罰球穩定度（8罰7中）。他表示：「隨時做好準備才有上場時間，目標是在隊友體力下滑時頂替上去，做好教練交代的所有任務。」代理總教練朱永弘賽後特別點名唐維傑等本土球員，認為本土選手在此役成功跳出來銜接團隊，是本場比賽最大的收穫。海神洋將布里茲克今日表現全面，繳出21分、15籃板、9助攻的「準大三元」數據。他強調主場5連戰極具挑戰，團隊需要在練習中重新找回互信與好勝心，並持續改進攻防兩端的細節。高雄全家海神隊表示，透過主題週公益活動，希望能將職業籃球的拼搏精神傳遞給偏鄉學子，讓體育不僅是賽場上的勝負，更是影響人生的正面力量。