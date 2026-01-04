美國3日發動軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其妻子，震驚全球。美媒披露，馬杜洛是在凌晨被美軍特種作戰三角洲部隊（Delta Force）逮獲，也讓這支「美軍最神祕部隊」再度掀起議論。
根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）週六凌晨被美軍特種作戰三角洲部隊（Delta Force）逮捕，三角洲部隊也曾參與2019年極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）時任領導人巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的追擊行動。
三角洲部隊是何方神聖？
根據美國知名軍事媒體《Military.com》報導，三角洲部隊官方名稱為「第一特種部隊作戰分遣隊—三角洲」（1st Special Forces Operational Detachment–Delta），是美國聯合特種作戰司令部（JSOC）旗下一個經過高度篩選且極度神祕的單位。自 1977 年成立以來，該部隊參與了多項備受矚目且高風險的行動，例如 1993 年在索馬利亞的任務，該行動後來成為電影《黑鷹計畫》的靈感來源，以及許多公眾可能永遠無從知曉的機密任務。三角洲部隊是美國陸軍一支高度機密、精銳的特種作戰部隊。它與海軍海豹部隊並列為美國軍方乃至全世界訓練水準最高的特種作戰部隊。
三角洲部隊基地設於北卡羅來納州的布拉格堡（Fort Bragg），該地是美國陸軍特種作戰訓練的樞紐。這支部隊曾參與多項美國史上最重要的軍事行動，包括 2003 年逮捕薩達姆·海珊（Saddam Hussein）。這支神祕部隊亦曾在阿富汗及中東其他地區執行無數反恐任務，打擊蓋達組織（al-Qaeda）的高層人物。
三角洲部隊成員組成？
該部隊由貝克威斯上校（Col. Charlie A. Beckwith）於 1977 年創立，他曾於 1962 年派駐英國特種空勤團（SAS）擔任交換軍官，體認到美國需要一支像 SAS 一樣能快速動員、應對非常規威脅的武力。
報導指，三角洲部隊成員徵選對象遍及全軍，包含海岸警衛隊與國民兵，但主要來自陸軍。多數行動隊員推測是從陸軍遊騎兵（Army Rangers）與綠扁帽（Green Berets）中選拔。根據 2017 年的資料，三角洲部隊約有1200名行動隊員，目前狀況則難以知曉。同時，美國軍方與官方並不承認三角洲特種部隊的存在，儘管他們的存在是眾所周知的。該部隊的許多行動都屬於機密，很可能永遠不會公諸於世。
三角洲部隊曾參與過那些任務？
三角洲部隊在歷史上已參與多場反恐、拘捕高危險人員、突襲與救援任務，1993 年在摩加迪休逮捕索馬利亞民兵領袖艾迪德（Mohamed Farrah Aidid），並在黑鷹直升機墜毀後營救飛行員杜蘭特（Michael Durant）。該役造成 5 名三角洲隊員與 14 名美軍犧牲，以及數百名索馬利亞武裝分子與平民喪生。
此外，三角洲部隊曾深度參與阿富汗戰爭與兩次伊拉克戰爭，包括2003年曾參與拘捕前伊拉克總統海珊的任務，還追捕過哥倫比亞毒梟艾斯科巴（Pablo Escobar）與巴拿馬前領導人諾瑞嘉（Manuel Noriega）。
近期最為知名的，是在2019年參與捉拿伊斯蘭國巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的任務，最終迫使巴格達迪引爆炸彈，與家人一同走上絕路。
