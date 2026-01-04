農曆春節時，許多家庭團聚的餐桌上，都會準備一大盆應景的古早味糖果，期盼招來喜氣與財運。不過，這些零嘴近年來越來越不受到年輕人歡迎，買回家後往往擺了很久都沒人吃。近期就有網友在蝦皮購物平台發現，一款常見於年節糖果盤的「三色軟糖」，竟被賣家在商品標題中直接標註「超難吃，不要買」，這種自我吐槽式的介紹引發大批台灣網友共鳴。
過年「三色軟糖」味道被嫌！賣家也認證：超難吃
再過一個月就是農曆新年，許多人已開始採辦年貨。有網友在論壇Dcard上分享，自己在蝦皮看到有賣家販售過年期間常見的古早味三色軟糖，卻直接在標題寫著：「阿嬤的最愛，但是我不懂，超難吃、不要買」。
這種「吃了誠實豆沙包」般的直白介紹，讓原PO忍不住笑稱：「以前真的覺得這種三色軟糖好難吃，吃起來沒什麼味道，還有種塑膠感，但我還是第一次看到賣家叫大家不要買的。」甚至在評價區有顧客給予3星評價嫌棄時，賣家還理直氣壯地回應：已經說了「不好吃」。
貼文曝光後，引發大批網友熱烈討論：「欸我真的也不懂這個糖，但我阿嬤也超愛」、「買到的跟商品描述符合，應該給五星的」、「小時候一直以為它是西瓜口味」、「紅綠燈以前有吃過好吃的，現在做的真的都不好吃」。
不只三色軟糖被嫌棄！過年古早味地雷糖果大盤點
事實上，這幾年網路社群上常出現關於「過年難吃古早味糖果」的討論。除了上述的三色軟糖外，金幣、元寶、鯉魚造型的巧克力系列也常被點名。許多人認為這類巧克力完全沒有正常的清脆口感，咬下去反倒像軟糯的黏土，且缺乏巧克力香氣，充滿了人工香精味。
此外，麻粩、甘納豆、寸棗、生仁糖和冬瓜糖也是遭嫌棄的「常客」。《NOWNEWS》今日新聞特別整理出7種常被嫌棄的過年古早味糖果，帶大家一次看，確認其中是否有你從小到大的噩夢吧！
