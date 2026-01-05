透過入札制度挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）的西武獅隊右投今井達也，於美東時間1月1日正式與休士頓太空人隊達成協議。這項消息在新年第一天震撼美日職棒，卻也讓紐約洋基隊的球迷與媒體陷入極度憤怒。洋基隊專門媒體《YANKS GO YARD》隨即發表評論，痛批球團在開年短短 12 小時內就讓支持者感到絕望。
3 年 85 億日圓入主休士頓 合約設計對球員極其有利
太空人隊隨後於2日正式宣布簽下今井達也，合約內容為3年總額5400萬美元，其中包含依投球局數計算的激勵獎金，以及每球季結束後皆可執行的選擇跳脫權（Opt-out）。
媒體分析指出，這份合約對今井達也而言非常理想，既沒有長期合約的束縛，也沒有過度的風險。然而，對於一直將今井達也列為補強目標的洋基隊來說，被「宿敵」太空人隊攔胡無疑是奇恥大辱。
被「宿敵」再次攔截 洋基媒體酸度破表
洋基專門網站《YANKS GO YARD》以「洋基讓今井達也遭宿敵太空人奪走」為題進行報導。文中辛辣指出：「洋基隊在2026年開始僅僅12小時，就成功激怒了全體球迷，這或許創下了一項新紀錄。」
該媒體指出，太空人隊過去多次在季後賽成為洋基隊奪冠的攔路虎，如今又在自由市場搶走被視為補強重點的日本強投。令媒體更不滿的是，今井達也之前幾乎完全沒與太空人隊傳出連結，沒想到最後卻是太空人隊雀屏中選。
坐視對手坐大？洋基高層策略遭質疑
該媒體進一步批評洋基隊高層在爭奪戰中顯得消極，「球團並未主動出擊，而是默許了宿敵從中獲利的結果。」這種冷眼旁觀競爭對手補強的態度，讓洋基媒體充滿譏諷與不解。
紐約媒體一向以嚴苛著稱，對於「勝利即是宿命」的洋基隊而言，在轉會市場的失利往往會轉化為強大的輿論壓力。洋基隊放棄今井達也的決定究竟是正確的風險控管，還是戰略上的重大失誤？隨著新球季的到來，今井達也在太空人隊的表現將會是最好的答案。
消息來源：YANKS GO YARD
