2026年又有政府部門要發錢了！運動部宣布，2026年「青春動滋券」全面轉型升級為「運動幣」，發放對象資格更擴大至年滿16歲以上國民，總共發放60萬份、每份面額500元，預計從1/26開放登記，完整使用方式也同步公開。
運動部要發錢了！60萬份運動幣1/26開放登記
運動部表示，為落實全民運動政策目標，將於2026年第一季正式推出「運動幣」制度，取代原有的青春動滋券。適用對象大幅放寬，凡年滿16歲以上，即西元2010年1月1日以前出生的國民，皆可登記參加抽籤。
運動部預計發放60萬份運動幣，每份面額為500元，將透過抽籤方式公平分配給符合資格的民眾，讓更多國人能享受到政府的運動補助資源。
運動幣怎麼登記？身分證分流日期一次看
運動幣採用網路登記抽籤方式辦理，民眾可於1月26日至2月8日期間，透過動滋網（500.gov.tw）進行線上登記。為避免網站壅塞，運動部規劃了分流登記機制：1/26至1/30將依身分證字號末碼分日登記，第一天開放末碼0、1的民眾登記，第二天為2、3，依此類推至第五天的8、9；1/31起至2/8則全面開放所有民眾登記，確保人人都有參與機會。
運動幣使用範圍與方法
運動幣的使用範圍相較於青春動滋券更為多元，除了延續原有的「做運動」、「看比賽」兩大類別外，此次特別新增「添裝備」類別。民眾可使用運動幣購買運動服裝、運動鞋、各式運動器材以及穿戴裝置等，唯每人在「添裝備」類別最高僅可抵用200元。至於「做運動」和「看比賽」類別，則可享有500元全額抵用優惠，讓民眾能依據個人需求靈活運用。
運動幣抽籤結果直播公布
運動部表示，為確保抽籤過程的公平性與透明度，規劃於2月12日以直播方式進行公開抽籤。中籤者可自3月1日起，至合作店家消費時使用運動幣折抵，使用期限至當年度12月31日止，給予民眾充裕的使用時間。
2026運動幣登記懶人包
發放金額：每份 500元（共60萬份，採抽籤制）
登記資格：年滿 16歲以上 國民（2010/1/1前出生）
登記時間：1月26日 (一) ～ 2月8日 (日)
登記網站：動滋網 (500.gov.tw)
抽籤日期：2月12日（直播抽籤）
使用期限：3月1日至12月31日
使用範圍：
運動、看比賽：可全額抵用（上限500元）。
添裝備（買鞋、衣服、器材）：最高抵用 200元。
資料來源：運動部
