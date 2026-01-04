我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電市值隨著台積電ADR在2日收在319.61美元、創收盤新高，攀升至1.657兆美元，名列全球市值第6大企業，緊追第5名的亞馬遜，並超越博通與Meta等科技巨頭。台積電法說會將在1月15日登場，市場押寶情緒提前升溫，帶動台積電台股與ADR同步改寫新高。台積電2日收盤股價攀上1585元新天價，推升市值來到新台幣41.1兆元，再度刷新紀錄。而依CompaniesMarketCap統計，台積電ADR攀高，令市值攀升至1.657兆美元，名列全球市值第6大企業，該統計資料，目前全球市值前五大公司依序為輝達4.597兆美元、蘋果4.021兆美元、Alphabet 3.806兆美元、微軟3.515兆美元、亞馬遜2.421兆美元，台積電則以1.657兆美元排在其後，坐穩全球前十、並推進到第6名的位置。