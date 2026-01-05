我是廣告 請繼續往下閱讀

如果說哪一個日子徹底改變了美國職棒大聯盟（Major League Baseball）的版圖，那絕對非1月5日莫屬。106年前的今天，紐約洋基隊正式官宣，從宿敵波士頓紅襪隊手中購得傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）。這筆在當時被視為天價的交易，不僅讓洋基隊從一支二流球隊搖身一變成為世界知名的體育豪門，更鑄就了棒球史上最著名的「貝比魯斯魔咒」。在1920年加盟洋基之前，貝比魯斯在紅襪隊已是頂尖的投手，但他驚人的長打天賦讓洋基高層不惜重金挖角。這項交易案在1920年1月5日對外公布後，震撼了全美運動界。來到紐約後，貝比魯斯正式轉型為外野手，他在1920年球季便轟出破紀錄的54支全壘打，獨自一人的進球數甚至超過當時許多球隊的總和，正式開啟了新時代。這樁交易對紅襪隊而言卻是惡夢的開始。紅襪老闆當年因投資百老匯音樂劇失利，為了周轉資金才將貝比魯斯賣掉，導致紅襪隊陷入長達86年冠軍荒，直到2004年才打破魔咒。而在1月5日正式入主紐約的貝比魯斯，則帶領洋基奪下隊史首座世界大賽冠軍，並在紐約蓋起了被稱為「貝比魯斯之家」的老洋基球場。不論是1920年貝比魯斯的轉會，還是2014年尤西比奧的離世，1月5日在體壇史上注定是一個充滿「權力交替」與「傳奇落幕」的日子。這些大事不僅定義了運動員的價值，更成為球迷心中永恆的記憶。