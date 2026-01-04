我是廣告 請繼續往下閱讀

美國對南美洲主要產油國委內瑞拉發動攻擊，引發市場憂慮地緣風險升溫、油價可能跳空上漲。外媒報導指出，專家認為布蘭特原油不排除往每桶65美元靠攏，市場波動也可能在本週放大。委內瑞拉擁有全球最大已證實石油蘊藏量，原油日產量約110萬桶，外銷多流向中國與印度；雖然以全球貿易流量來看占比不算最大，但委內瑞拉原油以重油為主、品質相對特殊，對部分煉油體系仍具影響力。Ya Wealth董事Anuj Gupta認為，地緣政治緊張局勢會加劇不確定性，布蘭特原油價格可能升至每桶62至65美元；此外，黃金、白銀、銅價格將同步走揚。不過，油價能否「一路衝」仍有變數。路透引述知情人士說法報導，委內瑞拉國營石油公司PDVSA在這波攻擊中，生產與煉製等主要油氣設施未傳受損、營運仍大致正常；且近期美方對委內瑞拉油輪出入港的封鎖與制裁，早已讓出口受壓，部分衝擊先行反映，也可能削弱這次事件對供給面的新增影響。