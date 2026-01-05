男星王陽明昨（4）日晚間在臉書發文，坦言自己迎接2026年的第一天就發生車禍，他開著保時捷不慎追撞前車，讓他無奈直言當下「感覺很糟」。王陽明隨後下車向對方致歉、協調理賠，所幸雙方無人受傷、車輛損害也不大。王陽明也強調車禍是自己的問題、會負起責任，感謝對方的諒解與警方的幫忙，粉絲見狀也安慰他，直呼「人平安最重要」。
王陽明新年第一天就撞車！拍影片道歉
王陽明昨晚在社群發文，貼出一段影片，跟大家分享自己出車禍一事，因為紅燈起步時，他誤以為前車已經前進所以踩油門，這才不小心撞到對方。王陽明無奈地說：「沒想到2026第一天就⋯好啦，是我自己不小心沒注意到，真的很不好意思前車的車主，還好你們人也超Nice，接下來我一定會把該負責的負責到底！」王陽明也提醒大家新的一年行車一定要注意安全。
王陽明開白色保時捷 最貴可破千萬
影片中，王陽明拍到他自己駕駛的汽車是一輛白色保時捷，若是較新的Porsche 911（992世代）系列，新車售價是600萬起跳，頂配版甚至會超過1000萬元。對方駕駛的則是一輛白色Lexus，售價也破百萬，都不便宜，幸虧車損不嚴重。
王陽明不僅下車錄影，還不忘與對方道歉甚至合照，現場氣氛看起來頗為和諧，他也感謝對方的原諒，並再三說對不起。粉絲見狀則紛紛留言安慰王陽明，「換個角度想，你第一天就結束今年可能會遇到的爛事，要好運一整年了」、「大事化小，小事化無，以和為貴」、「人平安最重要」、「被麥克哥（角色名）撞，可以吹一輩子了」。
資料來源：王陽明臉書
