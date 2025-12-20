台北車站捷運站及中山商圈昨（19）日發生隨機傷人事件，震驚社會。女星蔡詩芸隨後也在Threads發文，哀嘆：「這個世界到底怎麼了」、「希望所有受傷的人都能被及時救治、平安無事」，結果反而被網友嗆聲，認為她老公王陽明演過黑道，經常拍一些黑社會打打殺殺的電影，「拍一堆美化89的電影，我才想問這世界怎麼了」。
蔡詩芸談北捷傷人案 竟遭嗆：拍一堆美化89的電影
蔡詩芸昨日在Threads的發文引來網友關注，不少人留言嗆聲，「儘量少拍一些為黑社會洗白的電影」、「拍一堆美化89的電影，我才想問這世界怎麼了」、「妳跟妳老公一直挺黑道電影，一直挺」。蔡詩芸見狀也直接回擊網友，「把世界的問題怪到電影題材上，本身就是一種錯誤的因果關係。就算全都是愛情電影，現實也不會因此改變」。
蔡詩芸高EQ回擊網友：娛樂不等於現實
蔡詩芸發表自己的想法，她認為：「演戲是說故事，不是宣揚立場。娛樂不等於現實，這是一份工作，這也是為什麼它叫『娛樂』。或許該先了解一下，對不認識的人無理由地充滿仇恨，才是這個世界的問題」。還有人罵蔡詩芸：「重點妳老公不像演的」，蔡詩芸也高EQ回應，「謝謝妳對她演技的肯定」。
王陽明拍過3部《角頭》 粉絲護航：黑道沒義務揹這種鍋
回顧王陽明演過的黑幫電影，包含2015年的《角頭》、2024年的《角頭—大橋頭》以及今年上映的《角頭—鬥陣欸》，在台灣票房都相當亮眼。也有人力挺王陽明，認為隨機傷人案跟電影根本沒什麼關聯，「目前為止還沒有看到有任何黑社會無差別殺人的電影啦…雖然黑道都是垃圾，但一碼歸一碼，黑道沒義務揹這種鍋。」
王陽明昨晚也在自己的Threads寫道：「最近這世界真的太多超級誇張的事情一直發生，希望大家都平安」，但他的留言區氣氛相對和平，沒有酸民嗆聲，幾乎都是在針對犯人的行為做檢討，希望所有人外出都能保護好自己。
蔡詩芸結婚王陽明10年！羞曝行房頻率：天天都想要 做一半竟卡關
