前總統陳水扁原預計將於《鏡新聞》YouTube頻道開設新節目《總統鏡來講》，未料卻在首播前臨時在社群平台表示，矯正署在電話中和他證實：「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。對此，資深媒體人董智森昨（5）日認為，陳水扁如果最後仍開了節目，賴政府恐也不敢抓，陳水扁是藉此事提醒賴政府特赦的事情，其實是老謀深算。董智森昨上《週末大爆卦》表示，2016年總統大選國民黨大敗，當時出現呼籲時任總統馬英九特赦陳水扁的呼聲，雖然馬英九最後沒進行特赦，但因民進黨即將執政，所以陳水扁曾期待能被特赦，但前總統蔡英文8年任期對陳水扁「理都不理」，不過，蔡英文前年卸任前，也曾有即將特赦的傳聞出現。董智森指出，在當年賴清德連署要求國民黨特赦陳水扁之前，曾發生民進黨立委邱議瑩踹法務部長辦公室大門、要求法務部長建議總統特赦陳水扁的事件，這些人「都在騙陳水扁」，例如邱議瑩，她現在是否敢再去踹法務部長辦公室的門？所以陳水扁在不爽的，是這些過去受其照顧的人，現在卻不進行特赦。董智森認為，陳水扁現在表達的對象當然是賴清德，且應是賴清德覺得陳水扁開設節目不妥，因此要求卓榮泰告知林憲銘，再由林憲銘告知陳水扁，最終節目喊卡。若陳水扁真的開設節目，賴政府還是不敢抓，因為陳水扁還有支持者，因此陳水扁可能是要藉讓賴政府「虛驚一場」的方式，讓賴政府慎重考慮特赦的事，由此可見，陳水扁很多東西其實是老謀深算。