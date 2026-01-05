我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市長初選日前舉行政見說明會，綠委林岱樺、許智傑、賴瑞隆和邱議瑩4人卯足全力。對此，媒體人謝寒冰昨（4）日分析斷言，高雄市長之戰，如果這種狀態沒什麼變的話，總統賴清德還是會力挺賴瑞隆。針對綠營高雄市長選戰，謝寒冰昨上《新聞大白話》表示，邱議瑩一直想要改變給人恰北北的印象，至於轉型成不成功？就看大家反應了。許智傑說：「媽祖是中華民族的人，不是中國人」，這個邏輯到底是什麼？反正賴清德關愛的眼神不會看到許智傑身上。以現在的狀態來講，林岱樺要脫黨參選的機會不太高，因為她若敢於脫黨參選，她的司法審理大概就會加速進行，就看她自己敢不敢跟總統賴清德硬幹到底？謝寒冰分析指出，高雄如果這種狀態沒什麼變的話，賴清德還是會力挺賴瑞隆，然後英系、扁系接下來就支持邱議瑩。所以可以看到，不管高雄也好、台南也好，看起來都是賴清德、新潮流跟其他派系之間的一個鬥爭。另外，謝寒冰認為，至於台南市長初選，不管民調的結果如何，台南這一局，他是看好林俊憲最後會出線。因為他覺得，賴清德的「德意志」是不可違逆的，賴清德應該會極力往這個方向去走，如果賴清德真的讓林俊憲出線，陳亭妃這邊的動態到底為何？陳亭妃會敢於脫黨嗎？可能性很低。