為了不讓去年打線的重要支柱流失，紐約洋基在這個休賽季的談判桌上展現了強烈決心。根據《紐約郵報》資深記者薛曼（Joel Sherman）的最新消息，洋基球團已經向自由球員外野手貝林傑（Cody Bellinger）提出了「第二份」合約報價，洋基對於這位攻守俱佳的30歲球星勢在必得，不願讓他在自由市場上被其他競爭對手攔胡。據傳，洋基在上週就已向貝林傑的經紀團隊遞出了第一份報價，但顯然雙方並未立即達成共識。洋基高層整個冬天都公開喊話，希望能將這位前國聯MVP帶回布朗克斯（Bronx）。貝林傑去年（2025賽季）來到洋基後適應良好，全季出賽152場，繳出打擊率0.272、上壘率0.334、長打率0.480的優質成績單，外帶29發全壘打與98分打點，整體貢獻值（fWAR）高達 4.9。除了棒子火燙，他的防守更是頂級，出局製造值（OAA）位居全聯盟前7%的頂尖水準，雷射肩與臂力也都在聯盟前段班。洋基如此著急並非沒有原因。根據《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）指出，貝林傑的前東家芝加哥小熊（Chicago Cubs）也已經向經紀人探詢簽回他的可能性。有趣的是，小熊才在2024年初與他簽下3年 8000萬美元合約，卻在同年底將他交易給洋基，如今雙方又有意再續前緣。除了小熊來勢洶洶，市場上的潛在買家還包括同城的紐約大都會、老東家洛杉磯道奇以及舊金山巨人。面對如此激烈的搶人大戰，洋基不得不加快腳步，祭出第二波攻勢盼能儘早鎖定這位明星外野手。