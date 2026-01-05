被視為「奧斯卡前哨戰」的評論家選擇獎，台灣時間今（5）日上午8點起舉行頒獎典禮，代表台灣打進奧斯卡最佳國際影片前15強初選名單的《左撇子女孩》入圍最佳外語片、亮眼童星葉子綺入圍最佳年輕演員，不過兩項獎都已揭曉，前者由巴西電影《這不只是個間諜故事》勝出，後者由《罪人》邁爾斯卡頓獲獎，《左撇子女孩》遺憾空手而歸。

▲葉子綺（右下）以《左撇子女孩》入圍評論家選擇獎最佳年輕演員，可惜最後由《罪人》邁爾斯卡頓（上排中）獲獎。（圖／摘自 IG@criticschoice)
《左撇子女孩》留遺憾　評論家選擇獎鎩羽　

今年評論家選擇獎典禮上第一個揭曉的獎項就是最佳年輕演員，葉子綺和其他到場入圍對手都被鏡頭帶到，然而《怪奇物語》諾亞施納普揭曉，卻是由《罪人》扮演年輕樂手的邁爾斯卡頓得獎。接著轉播透過字卡宣布最佳外語片為《這不只是個間諜故事》，《左撇子女孩》兩項都落空。

評論家選擇獎是由美加地區637位電視、廣播、網路影評人共同票選出得主，奧斯卡大獎命中率曾達8成、甚至不輸金球獎，因此頗受重視，可惜《左撇子女孩》在典禮進行第一個小時之內，兩個被提名的獎項都鎩羽。

▲《左撇子女孩》團隊前進北美造勢，西恩貝克（右起）、鄒時擎、葉子綺與馬士媛為片子宣傳，成功在奧斯卡最佳國際影片初選名單上成為唯一華人影片代表。（圖／光年映畫提供）
娜塔莉波曼大推《左撇子女孩》　繼續前往奧斯卡邁進

《左撇子女孩》由台灣導演鄒時擎執導，《艾諾拉》奧斯卡最佳導演得主西恩貝克監製、共同編劇與剪輯，在臨江街夜市實際拍攝，呈現單親媽媽蔡淑臻，帶著兩個女兒馬士媛、葉子綺在夜市擺攤，掙扎求生的過程，既有台灣在地文化的真實呈現，也有女性困境的觀察，奧斯卡影后娜塔莉波曼都曾在社群網站上推薦觀眾一定不要錯過這部片。

今年金馬獎《左撇子女孩》入圍了最佳劇情片、新導演、女導演等9項獎，最後僅馬士媛拿下最佳新演員獎，其他項目都未握槳，當時鄒時擎和劇組人員在慶功宴上提振士氣，高喊「奧斯卡」，接下來也前往北美各地努力造勢，終於成功打進奧斯卡初選名單。然而除了評論家選擇獎最佳外語片得到提名，金球獎就沒有入圍，在爭取小金人的道路上，還是有一些崎嶇。

▲奧斯卡影后娜塔莉波曼曾在個人社群網站上大力推薦《左撇子女孩》，要觀眾千萬不要錯過。（圖／摘自 IG@natalieportman）
