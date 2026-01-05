我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委陳玉珍近日被爆出施壓中華電信幫人喬職務。對此，民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯今（5）日再爆，陳玉珍屢次施壓喬官，早就是慣犯，行徑猶如土皇帝，恐已嚴重干預中華電信治理。馬郁雯今發文指出，媒體幾天前踢爆陳玉珍幫人喬官，施壓中華電信幫金門工務科二股翁姓職員升遷，而中華電信工會不堪其擾，發函監察院盼監院能糾正陳玉珍違法關說行為。但這並不是最扯的，她獨家掌握陳玉珍強行喬官不是只有這一次，而是慣犯，不僅要求中華電信主管到國民黨金門縣黨部報告人事案，並且施壓，行徑猶如土皇帝。馬郁雯指出，她獨家掌握中華電信高雄營運處企業工會於2024年11月8日行文總統府的陳情公文，內容將陳玉珍施壓喬官行徑寫的清清楚楚，包括：113年9月30日，陳玉珍要求中華電信總人發處協理暨高雄營運處總經理柯偉震，至其辦公室報告有關其金門服務中心之人事升遷案，之後亦多次要求高雄營運處總經理柯偉震至其立法院辦公室報告，嚴重干預中華電信之公司治理。另外，馬郁雯怒控，113年10月14日，陳玉珍復要求中華電信高雄營運處金門服務中心經理王福財至國民黨金門縣黨部報告，假藉職權關說、施壓應予某李姓員工升遷，李員竟不避諱陪同在場。馬郁雯認為，這份陳情信，就是中華電信員工血淋淋的控訴，若陳情信內容為假，陳玉珍應該提出證據反駁、甚至提告中華電信工會自清 ; 若陳情信內容為真，那陳玉珍應該道歉、請辭立委，這樣的民意代表，民主社會怎麼能容忍？