天氣變冷，家裡用了好幾年的冷暖氣機不暖了嗎？快趁現在汰舊換新！民眾只要把舊的冷暖氣機、冰箱、除濕機換成能源效率分級標示一級的家電，加上貨物稅減免，每台最多可以領回5000元！除此之外，台北市、基隆市也有燃氣熱水器補助計劃，如果家中燃氣熱水器設置不當，經過消防人員到府訪視後，判定有一氧化碳中毒風險者，都可申請補助，最高可領1萬2000元，名額有限，申請完就沒了！《NOWNEWS》也整理購買節能家電、熱水器申請補助條件、方法，讓你一次看懂。
住宅家電汰舊換新節能補助 每台3000元
經濟部能源署曾表示，家中使用超過10年以上的冷暖氣，就算有定期洗濾網、清潔機身，但是用久了運轉效能就會變差，讓冷暖氣更耗電，只要把家裡舊的冷暖氣、冰箱，換成能源效率分級標示一級的家電，不僅可以省下電費，還能領取每台3000元補助！
◾補助時間：發票日期從2023年1月1日到2026年12月31日，申請時間從2023年2月1日到2027年1月31日（經費用完，提前截止）。
◾補助家電：冰箱、冷（暖）氣機（以室外機台數為依據）
◾補助金額：每台3000元
◾申請文件：補助申請表、身分證（居留證或護照）、申請人帳戶存摺封面影本、環境部廢四機回收聯單第三聯影本（回收日期需於補助購買期間內）、裝機地址之電費單影本（用電種類需為住宅非營業用）、發票證明聯影本（開立日期需在補助購買期間內，需載明產品型號或提供銷售明細相關單據資料，不可有買受人的統一編號）、保證書或保證卡影本（載明產品製造號碼或機器號碼），如有附上能源效率分級標示貼紙影本，可以加速審查作業。
◾申請方式：
步驟一、先挑選能源效率1級的冷暖氣機或電冰箱，可到住宅家電汰舊換新節能補助官網的「補助產品查詢」，了解挑選的家電是否有節能補助。
步驟二、購買能源效率1級的冷暖氣機或電冰箱，並請業者到家中回收舊的冷暖氣機、電冰箱，向業者索取廢四機回收聯單第三聯（消費者收執聯）。
步驟三、準備好申請文件就可提出申請，可透過網路線上或郵寄掛號申請。
📌網路線上申請：到住宅家電汰舊換新節能補助官網點選「線上申請」，並完成手機號碼認證，上傳申請人身分證、存摺、電費單照片並填寫資料，上傳補助產品商品資訊照片（發票、保證書或保固卡、廢四機回收聯單第三聯）並填寫資料，依系統指示核對申請資料，確認後送出申請。
📌郵寄掛號申請：到住宅家電汰舊換新節能補助官網點選「下載專區」，下載申請表後自行列印，或是到7-11、全家、萊爾富、OK超商的多媒體服務機下載列印（費用需自付），準備影本文件（身分證、存摺、電費單、統一發票、保證書或保固卡、廢四機回收聯單第三聯），填寫申請表並黏貼影本文件，最後把申請表正本和影本證明文件放進信封，以掛號寄出，地址是：板橋郵政第8-17號信箱。
節能家電減徵貨物稅 每台最高退稅2000元
除了家電汰舊換新節能補助之外，購買節能家電還能申請貨物稅減免，每台可退稅500到2000元，如果跟汰舊換新補助加起來，最高可收到5000元節能優惠！
◾補助時間：截至2029年12月31日，購買日次日起6個月內提出申請。
◾補助家電：冰箱、冷（暖）氣機（以室外機台數為依據）、除濕機。
◾補助金額：每台500到2000元
◾申請文件：身分證（居留證或護照）影本，網路申請者免付；統一發票影本或載明統一編號的收據影本，上面應該有廠牌、品名及型號，如果是雲端發票或電子發票免付，建議可附上產品保證書或保證卡影本，可以加速審查；金融機構帳戶存摺封面影本或截圖。
◾申請方式：
📌網路線上申請：到財政部稅務入口網購買節能電器退還減徵貨物稅專區申請，民眾可選擇「憑證身分認證」如自然人憑證或已註冊健保卡等，或是選擇以金融機構帳戶作為「簡化身分認證」，上傳載明廠牌、品名及型號的統一發票或收據影本的購買證明，以及存摺封面檔案，經國稅局審核退稅，直接撥款退稅到提供帳戶或支票退稅。
📌郵寄申請：申請者要檢附身分證或護照、居留證影本，以及載明廠牌、品名及型號的統一發票或收據影本的購買證明，臨櫃或是郵寄到任一國稅局辦理，經國稅局審核退稅，直撥退稅到提供帳戶或支票退稅。
台北、基隆燃氣熱水器補助 最高1萬2000元
冬天洗澡，熱水器必不可少，台北市消防局指出，為了降低居家一氧化碳中毒風險，如果居住在台北市的民眾，家中燃氣熱水器設置不當，經過消防人員到府訪視，認為有一氧化碳中毒風險，可申請補助更換熱水器。
◾申請時間：2026年1月1日到額滿為止。
◾申請金額：每戶補助3000元，低收入戶6000到1萬2000元。
◾申請資格：台北市民眾住家燃氣熱水器設置不當，經過消防人員確認有一氧化碳中毒風險，需要遷移或更換熱水器者，每人每戶僅限補助1次，地址和申請人身分證字號不能跟過去重複。
◾申請方式：向臨近消防分隊撥打電話或臨櫃申請，經過消防人員判定後，同意115年防範一氧化碳中毒暨燃氣熱水器遷移或更換補助切結書後，自行擇定燃氣熱水器安裝，並由合格技術人員，進行熱水器遷移或更換作業。安裝完畢後，由承裝業負責人、技術士及申請人簽具竣工紀錄表及備齊各申請應備文件後，於指定日期內檢具申請應備文件送達受理本案之消防分隊審查。
基隆市政府也從2026年1月1日開始，燃氣熱水器安裝不當的基隆民眾，可以申請補助，同樣需要經過消防人員確認，低收入戶每戶最高可補助1萬2000元，其餘民眾（含中低收入戶）每戶最高可補助3000元，每戶限申請一次。
資料來源：經濟部能源署、住宅家電汰舊換新節能補助官網、財政部稅務入口網購買節能電器退還減徵貨物稅專區、台北市政府、基隆市政府
